V lete od nich dostali debakel. Slovákov čaká omladený výber Fínska

MONCTON. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá prvý zápas na MS s omladeným výberom Fínska.

Od Fínov dostali debakel

Práve v presilových hrách by mal byť najväčšou hrozbou pre slovenský tím fínsky útočník Joakim Kemell. Najvyššie draftovaný hráč na súpiske Fínska absolvoval aj uplynulý šampionát a bol s 12 bodmi (4+8) druhým najproduktívnejším hráčom turnaja.

"Očakávam od Fínov korčuliarsku aktivitu. Extrémne nás preveria v napádaní. Budú silní aj v ofenzívnej fáze. Netreba zabúdať ani na ich veľmi kvalitné presilové hry z predošlého šampionátu. To budú kľúčové veci, na ktoré sa musíme pripraviť," uvedomuje si hlavný tréner Ivan Feneš.

Omladený súper

Celkový vekový priemer fínskej súpisky klesol o viac ako rok, čo by chceli Slováci využiť. Fíni sa odvážili nominovať aj 16-ročného obrancu Arona Kiviharjuho, ktorý by sa mohol zapojiť do boja o post draftovej jednotky v roku 2024.

"Pozeral som si ich zostavu a majú v nej veľa chlapcov z ročníka 2004 alebo mladších, dokonca aj jedného 2006. Môže to byť naša výhoda, že Fíni nemajú skúsenosti s takýmto turnajom," povedal pre TASR útočník Filip Mešár, ktorý by mal patriť medzi lídrov slovenskej ofenzívy.

Aj napriek nižšiemu veku však nemožno uprieť fínskemu tímu vysokú mieru hokejových zručností. "Dvadsiatka" naposledy triumfovala nad Fínskom (2:1) ešte v roku 2014 pri úspešnom štarte do turnaja zakončeného ziskom bronzovej medaily.