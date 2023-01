Ďalšia tesná prehra Sloveniek, s Českom prehrali o gól

Hokej na Svetovej zimnej univerziáde 2023 - skupinová fáza žien

V prestížnom súboji s Českom prehrali tesne 1:2 a na postup medzi elitné kvarteto potrebujú, aby Kanada zdolala v zámorskom derby USA. Slovenky by tak pri rovnosti bodov predstihli domáce Američanky vďaka víťazstvu vo vzájomnom súboji.

Jediný gól Sloveniek proti Česku dosiahla v polovici zápasu Romana Halušková, ktorá vyrovnala priebežne na 1:1. O triumfe súperiek však v záverečnej časti hry rozhodla Patricie Škorpíková.

"Nezachytili sme úvod zápasu a dnes nám jednoducho nešli nohy tak, ako proti USA. Ani sme tak dobre nestrieľali. Robili sme nezmyselné chyby a Češky to využili na dva góly,“ povedala pre web hockeyslovakia.sk trénerka Iveta Frühaufová.

Jej zverenky nastrelili dvakrát žrď a neskórovali ani počas záverečného tlaku v presilovej hre. "Tie naše tyčky nás sprevádzajú od úvodu turnaja a veľmi to mrzí. Minimálne bodík sme chceli uchmatnúť, no teraz musíme čakať.

Nie je to príjemná situácia a teraz budeme držať palce Kanade. Ak to zvládne, tak sa proti nej postavíme o dva dni v semifinále. Bodaj by sa tak stalo.“

Slovenky predtým na turnaji prehrali s Kanadou 0:4 a Japonskom 1:2, zdolali outsidera z Veľkej Británie 10:1 a domáce USA 6:5. Priebežne im patrí štvrtá pozícia, ale Japonsko i USA odohrali o zápas menej. Japonky budú v posledný deň skupinovej fázy jasný favorit proti Británii.

Tabuľka hokejovej skupiny žien na Svetovej zimnej univerziáde 2023