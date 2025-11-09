O post jednotky sa pred ZOH bude bojovať. Lašák chce vyskúšať čo najviac brankárov

Stanislav Škorvánek počas Nemeckého pohára 2025
Stanislav Škorvánek počas Nemeckého pohára 2025 (Autor: DEB/City-Press GmbH)
TASR|9. nov 2025 o 22:24
Škorvánek aj Rabčan podali spoľahlivé výkony.

LANDSHUT. Viacerí slovenskí hokejisti si na tohtoročnom Nemeckom pohári vypýtali nomináciu na ďalší turnaj a výrazne prehovorili aj smerom k zimným olympijským hrám.

Na ďalšom turnaji, ktorým bude v decembri domáci Kaufland Cup, sa predstavia niektorí hráči, ktorí v Landshute chýbali, medzi nimi aj brankári.

V Nemecku odchytal Stanislav Škorvánek dva zápasy, inkasoval dva góly od Rakúšanov a tri od Nemcov, Eugen Rabčan inkasoval iba raz od Lotyšov.

„Obaja boli oporami, hlavne v tých prvých dvoch zápasoch. ´Škorvy´ musel v stretnutí s Rakúskom v prvej tretine vyriešiť iba tri strely, ale aj tak sa udržal v zápase a potom bol ten rozhodujúci faktor, že sme to mohli v pokoji dohrať, lebo Rakúšania tam mali veľa šancí.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (Nemecký pohár 2025)
Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Yasin Ehliz a František Gajdoš počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Stanislav Škorvánek počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Phillip Sinn počas zápasu Slovensko - Nemecko na Nemeckom pohári 2025.
Na Eugena sme boli zvedaví, ako to zvládne, predsa len to bol pre neho prvý takýto zápas na tej najvyššej úrovni. Zvládol to perfektne, bol veľkou oporou, najlepší hráč zápasu, takže veľká spokojnosť.

´Škorvy´ to ma proti Nemcom ťažké, sme sa aj rozprávali, že bol trošku málo aktívny v prvej polovici zápasu, ale vysvetlil nám to. Góly nepadli po jeho chybách, ja som si ešte pozeral ten tretí gól zozadu zo zadnej kamery, tam mu prešli štyria hráči, takže za góly ho nemôžeme obviňovať.

A potom sa nejakým spôsobom dostal tam, kde ho chceme mať a zavrel to tak, ako ho poznáme. Takže brankári určite nesklamali,“ povedal reprezentačný tréner brankárov Ján Lašák.

Dodal, že na ďalší turnaj by mohli prísť iní brankári: „Chcel som vyskúšať čo najviac nových chlapcov. Je to olympijská sezóna, musíme sa na to pripraviť a uvidíme, ako sa aj hlavný tréner k tomu vyjadrí. Máme viacerých mladých chlapcov vo svete, ktorým sa darí, niektorí z nich nemôžeme mať, niektorých áno, takže uvidíme.“

V ofenzíve sa najviac darilo formácii s Matúšom Sukeľom, Samuelom Takáčom a Oliverom Okuliarom, presadila sa však aj prvá s Marekom Hrivíkom, Petrom Cehlárikom a Róbertom Lantošim.

„My sme si vytvorili nejaké šance aj v tých prvých dvoch zápasoch. S Nemcami by sme boli radi, keby ich bolo viac, ale myslím si, že to bolo celkom pozitívne a treba sa pozerať dopredu," povedal Hrivík.

VIDEO: Marek Hrivík po zápase s Nemeckom

Kapitán Slovákov sa potom ešte vrátil k zápasu s Nemeckom, v ktorom domáci zvíťazili 3:0 po dobrom výkone: „Nemci hrali veľmi agresívne, forčekovali, boli stále na nás, sedeli v našej tretine skoro všetci piati hráči a ťažko sa nám cez to prechádzalo.

Ťažko sa nám vytvárala možnosť na ofenzívu, alebo nejaký prechod do ofenzívy z tej obrany, takže určite to je niečo, na čom musíme popracovať a pozrieť sa na nejaké video.“

