V medailu verí aj Nemec. Slovenský útok bude súperom naháňať strach

Slovenská hokejová reprezentácia začne v utorok 26. decembra o 12.00 svoje účinkovanie na MS do 20 rokov vo Švédsku. Zverencov Ivana Feneša považujú mnohí za čierneho koňa šampionátu, zvlášť pre nesporný ofenzívny talent mužstva.

GÖTEBORG. Vlani to nevyšlo o maličký kúsok. Prichystajú Mešár, Sýkora, Dvorský, Petrovský, Štrbák, Gajan a ďalší víťazné repete?

Vtedy bol kapitánom obranca Šimon Nemec, ktorému sa skvelo darí v NHL v drese New Jersey Devils, a tak sa na blížiacich sa majstrovstvách sveta nepredstaví.

Príchod Nemca bol reálnejší. Boli dve možnosti - buď ho povolajú do NHL, alebo ho pustia na šampionát. Dilemu rozlúsklo zranenia Dougieho Hamiltona, ktorého brilantne zaskakuje.

Samuel Tirpák pred MS v hokeji do 20 rokov 2024

Samotní hráči majú vysoké očakávania a sú celkom opodstatnené.

Bežnou realitou na šampionáte tejto vekovej kategórie je cieľ postúpiť do štvrťfinále a dúfať, že sa v ňom podarí prekvapiť.

Podľa mňa by však tohtoročné očakávania mali byť medailové. Ide o najlepší slovenský tím za dlhé roky, a to aj bez už spomínaných Šimona Nemca a Juraja Slafkovského, s ktorými by tento mančaft mohol byť čiernym koňom v boji o zlato.