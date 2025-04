Finále je tu! Kto bude majster - Košice či Nitra? (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. A je to tu. Veľké finále. V boji o majstrovský titul zostali už len posledné dva tímy. Košice a obhajca titulu z minulého roka, Nitra.

Keď naposledy chalani debatili o lige, hralo sa semifinále. Zvolen bol na kraji vypadnutia v sérii s Košicami, a hoci zverenci trénera Petra Mikulu ešte dokázali zabojovať, znížiť na 2:3, Košice si postup do finále už postrážili.

Bývalý hráč NHL trafil v druhej sérii, že Nitra a Žilina budú hrať na sedem zápasov. V tom poslednom si majster postrážil výhodu domáceho ľadu a postúpil do finále.

„Treba sa však na to pozrieť, ako sa tam dostali a prečo sa im nedarilo predtým. Zvolen nemal problém s kvalitou kádra, ale hry. Dlho sa trápil, napokon bol v semifinále,“ podotkol Boris.

„Ale klobúk dole pred Žilinou. Prvý rok po návrate do extraligy a rovno bronz. V klube všetko fungovalo. Hráči, tréneri, manažment,“ zhodli sa chalani.

Bude to defenzívnejšia séria. Uvidíme, ako sa Košice vysporiadajú s ofenzívnym potenciálom súpera a pukmi,ktoré pôjdu do ich útočnej tretiny,“ analyzoval Valábik.

A aké bude finále? Čo čakať od Košíc a Nitry? „Nebude to určite žiadna divoká prestrelka, ako v sérií Nitry s Popradom. Skôr sa mi tlačí na jazyk porovnanie duelu, v ktorom Nitra vyhrala 2:1 po predĺžení.

„Bude to boj, vyrovnané zápasy. Na začiatku sezóny som tipoval, že majstrom budú Košice. Ale už na našej LIVE-ke som to zmenil na Nitru. Za tým si stojím. Čakám vyrovnanú sériu, na jej konci by mohol byť znova MVP hráčom Samuel Buček,“ predikoval Rusnák.