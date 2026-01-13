Slovenskí mladíci opäť vzdorovali dve tretiny. Detva rozhodla hlavne v poslednej časti

Gólové oslavy hokejistov HK Detva.
Gólové oslavy hokejistov HK Detva. (Autor: Facebook/HK DOXXbet DETVA/Danka Borsuková)
TASR|13. jan 2026 o 16:18
ShareTweet0

Slovenská osemnástka doposiaľ v 15 stretnutiach nebodovala.

TIPOS SHL - vložený zápas

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Detva 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Góly: 32. Šromovský (Karšay, Macák), 36. Tóth (Macák) - 17. Jasečko (Kalousek, Zorvan), ľ6. Jasečko (Kalousek, Zorvan), 35. Novota (Zöld), 45. Novota (Safaralejev, Sergjenko), 57. Šechný (Kalousek, Jedliček)

Rozhodovali: Bachúrik, Goga - Fekete, Tvrdoň

Vylúčení: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 30

Hokejisti Detvy zdolali v utorkovom vloženom zápase Tipos SHL JOJ ŠPORT Slovensko 18 5:2.

Hostia sú po víťazstve v tabuľke na 10. mieste so 7-bodovým náskokom pred TEBS Bratislava.

Slovenská osemnástka doposiaľ v 15 stretnutiach nebodovala.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Gólové oslavy hokejistov HK Detva.
    Gólové oslavy hokejistov HK Detva.
    Slovenskí mladíci opäť vzdorovali dve tretiny. Detva rozhodla hlavne v poslednej časti
    dnes 16:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Slovenskí mladíci opäť vzdorovali dve tretiny. Detva rozhodla hlavne v poslednej časti