Slovenskí mladíci opäť vzdorovali dve tretiny. Detva rozhodla hlavne v poslednej časti

TIPOS SHL - vložený zápas
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Detva 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 32. Šromovský (Karšay, Macák), 36. Tóth (Macák) - 17. Jasečko (Kalousek, Zorvan), ľ6. Jasečko (Kalousek, Zorvan), 35. Novota (Zöld), 45. Novota (Safaralejev, Sergjenko), 57. Šechný (Kalousek, Jedliček)
Rozhodovali: Bachúrik, Goga - Fekete, Tvrdoň
Vylúčení: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 30
Hokejisti Detvy zdolali v utorkovom vloženom zápase Tipos SHL JOJ ŠPORT Slovensko 18 5:2.
Hostia sú po víťazstve v tabuľke na 10. mieste so 7-bodovým náskokom pred TEBS Bratislava.
Slovenská osemnástka doposiaľ v 15 stretnutiach nebodovala.