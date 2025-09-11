Radivojevič: Nitra sa môže poraziť len sama. Valábik: Sú tu aj iní (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Je tu nová sezóna hokejovej ligy a s ňou aj nové diely relácie HOKEJOVÝ BOSS.
Z klasického tria si sadlo v novom štúdiu za mikrofón duo Stano Benčat a Boris Valábik a Ondra Rusnáka tentoraz výborne alternoval Branko Radivojevič.
Je tu nová éra ligy, ktorá zmenila názov na Tipsport liga.
V najnovšej časti podcastu Hokejový Boss bola hlavnou témou prognóza novej sezóny. V podcaste sa rozvíjali úvahy a debaty o možných scenároch, ako by to mohlo vyzerať.
V krátkosti, ale pri niektorých tímoch a témach aj dlhšie zamyslenia, úvahy a debaty o možných scenároch, ako by to mohlo vyzerať.
„Na papieri je najväčší favorit Nitra. V tejto chvíli to vyzerá tak, že sa môžu poraziť len sami. Majú silný káder, dobré zázemie, všetko tam funguje,“ povedal Branko Radivojevič.
VIDEO: 1. epizóda druhej série podcastu Hokejový BOSS
„Tu nemám veľmi čo dodať. Nitra vyzerá momentálne najlepšie. Ale uvidíme. Žilina si udržala gro kádra, majú najlepšieho trénera, bude to zaujímavé. Aj ďalšie tímy sú pripravené bojovať o titul. Máme sa na čo tešiť,“ povedal Valábik.
Na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť a aké témy chalani rozoberali?
Čo ešte nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a?
- Ako sa bude dariť Košiciam bez legionárov?
- Ktorý tím by mohol zastaviť Nitru?
- Udrží si Žilina na medialových pozíciach?
- Zachytí Zvolen sezónu od úvodu?
- Bude toto konečne rok Popradu?
- Ako budú fungovať trénerské zmeny v Spišskej a Banskej Bystrici?
- Bude Virtanen v Michalovciach hviezdou ligy?
- Podarí sa Slovanu revanš za katastrofálnu sezónu?
- Budú Liptáci hrať dobre nielen doma, ale aj vonku?
- Ako sa bude dariť nováčikovi z Prešova?
Tieto aj ďalšie zaujímavé témy a horúce nájdete v premiérovo vydaní podcastu Hokejový BOSS v novej sezóne.