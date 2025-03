Fiasko z prvého zápasu je zažehnané. Slovan nezložil zbrane a vybojoval remízu

Tomáš Surový, tréner Slovana: "Bol to diametrálne odlišný zápas ako včera. Zvolen išiel do vedenia, ale otočili sme to. Ideme na ľad silného súpera, musíme tam v jednom zápas zvíťaziť. Sústredíme sa na zápas číslo tri."

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Tento stav pred sériou by som bral. Zaujímavo sme vstúpili do zápasu, ale potom sme stratili energiu. Tým pádom sme neodviedli dobrú robotu a súper zvíťazil zaslúžene."