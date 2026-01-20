Slovan posilňuje defenzívu. Zdatný obranca má skúsenosti aj z reprezentácie

V prebiehajúcej sezóne ešte nenastúpil pre zranenie.

Líder hokejovej Tipsport ligy (TL) HC Slovan Bratislava rozšíril svoje defenzívne rady o obrancu Olivera Turana. Dvadsaťštyriročný zadák podpísal s „belasými“ zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.

„Na pôsobenie v Slovane sa veľmi teším. Chlapci rozbehli sezónu veľmi dobre. Verím, že čo najlepšie zapadnem do kabíny a pomôžem tímu na ceste za úspechmi,“ uviedol pre klubový web Turan, ktorý bude v Slovane nosiť číslo 71.

Turan sa narodil v rakúskom Innsbrucku, ale je odchovanec HK Poprad. Vyskúšal si zámorskú juniorskú QMJHL v tímoch Drummondville Voltigeurs a Acadie-Bathurst Titans, po návrate na Slovensko obliekal dres extraligovej Detvy, neskôr Prešova a v predošlých dvoch sezónach sa stal pevnou súčasťou obrany materského Popradu.

V oboch ročníkoch odohral za „kamzíkov“ 54 zápasov vrátane play off, v prvom zaznamenal 11 bodov (1+10), v druhom až 24 (4+20). Po účastiach na MS do 18 a 20 rokov nastúpil aj v reprezentačnom A-tíme, za ktorý si pripísal štyri štarty v prípravných stretnutiach.

Záver minulej sezóny mal smoliarsky, v zápase play off utrpel vážne zranenie v dolnej časti tela a celé leto aj prvú polovicu prebiehajúcej sezóny venoval liečeniu a rehabilitácii.

"Oliver je fyzicky zdatný obranca, s dobrou prácou s pukom a dôrazom. Má skúsenosti z mládežníckych svetových šampionátov, ako aj z kanadskej juniorky. V minulej sezóne patril v Poprade medzi lídrov tímu a odohral veľkú porciu minút.

Aktuálne je po zranení a potrebuje sa dostať do hernej praxe, nabrať silu a kondíciu a byť pripravený zasiahnuť v našom drese do zápasov play off.

Veríme, že v rozhodujúcich fázach sezóny môže byť jedným z dôležitých dielov skladačky, dobre zapadne do mužstva a podporí naše tímové myslenie," povedal na adresu novej posily generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.

