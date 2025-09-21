ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Prešov dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes LIVE (hokej, 5. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.09.2025 o 16:00
5. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 5. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava HC Prešov. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan sa nachádza na 5. mieste, doposiaľ získal 7 bodov. Dva zápasy vyhral, dva prehral. V minulom kole zvíťazil na ľade Zvolena 5:3. Trojbodový zápas odohrali Takáč a Varga.
Prešovu patrí aktuálne 10. priečka so ziskom 3 bodov. Prešovčania na úvod sezóny dokázali zdolať Poprad 4:3, no potom trikrát za sebou nebodovali. Podľahli B. Bystrici, Žiline aj Trenčínu.
Slovan sa nachádza na 5. mieste, doposiaľ získal 7 bodov. Dva zápasy vyhral, dva prehral. V minulom kole zvíťazil na ľade Zvolena 5:3. Trojbodový zápas odohrali Takáč a Varga.
Prešovu patrí aktuálne 10. priečka so ziskom 3 bodov. Prešovčania na úvod sezóny dokázali zdolať Poprad 4:3, no potom trikrát za sebou nebodovali. Podľahli B. Bystrici, Žiline aj Trenčínu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.