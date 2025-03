Slovan v bojovnom zápase prelomil kliatbu. Dostali sa nám pod kožu, priznal tréner Zvolena

„Vnímame to. V prvom zápase sme nehrali dobre, chceli sme sa ukázať. Dúfam, že ľudia to videli. Dali sme do toho bojovnosť a srdiečko. Ľahko sa o tom hovorí, ale ťažko sa to robí na ľade. My sme to ale 'odmakali’,” hovoril po zápase Marek Slovák.

Mikula: Videl som zaujímavé veci

Zvolen síce prehral druhý zápas, ale s výkonom, ktorý predviedol v hlavnom meste, môže byť spokojný. Z Bratislavy si vezie jeden cenný bod, ktorý mu dáva pomyselnú výhodu.

„Bol by som naivný, ak by som si myslel, že odídeme domov za stavu 2:0. Až taký chorý na hlavu nie som,” pousmial sa Mikula.

VIDEO: Tréner Zvolena Peter Mikula hodnotí prehru