Nemec prežil najhoršie momenty v kariére. Je to aj biznis, musím iba čakať, hovorí

UTICA. Keď na začiatku sezóny Šimon Nemec odchádzal z Prahy s tímom New Jersey po dvoch výhrach nad Buffalom naspäť do Spojených štátov, nemohol tušiť, že o niekoľko týždňov bude mimo NHL.

„Ťažko povedať, je to stále príliš čerstvé. Ak bude táto situácia pokračovať ďalej, bude sa to riešiť. Zatiaľ je to takto,” uviedol Nemec na margo prípadného vyžiadania trejdu do iného tímu.

Podobnú situáciu zažil Čech David Jiříček. Šestka draftu z roku 2022 nedostávala príležitosť v Columbuse a tak si vytrucovala výmenu do Minnesoty.

New Jersey patria aktuálne medzi najsilnejšie tímy na „východe” a nič nenasvedčuje tomu, že by tréner Sheldon Keefe potreboval meniť obranné rady.

„Je to biznis. Musím čakať, pracovať na sebe, aj keď to nie je najoptimálnejšie. Bol som trochu frustrovaný aj na ľade, nevedel som využiť výborné šance.

Farmárska liga je skutočne náročná. Niekedy sa cítim, že NHL zápasy boli ľahšie ako tie v AHL. Veľakrát ide hokejová úroveň bokom a oveľa viac sa maká a bráni,” dodal pre Denník Šport reprezentačný obranca.