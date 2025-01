Nemec a Slafkovský na čiernom zozname. Zámorskí experti označili Slovákov za najväčšie sklamania

MONTREAL, NEW YORK. Základná časť NHL sa takmer bez povšimnutia presunula do druhej polovice. Zámorskí novinári portálu The Athletic, ktorí sa venujú profilige, si položili jednoduchú otázku - aké sú najväčšie sklamania v jednotlivých kluboch?

Vo viacerých prípadoch zvolili experti zlú presilovku, nefunkčné formácie, ale aj sklamania individuálnych hráčov. Pri dvoch kluboch sa objavili aj slovenskí hokejisti, konkrétne pri Montreale a New Jersey.

Cieľom záujmu boli Juraj Slafkovský a Šimon Nemec. Prvé dva draftové výbery z roku 2022 nezažívajú vydarenú sezónu a obaja zaostávajú za očakávaniami, ktoré do nich organizácie vložili.