Nemec môže preraziť už v budúcej sezóne. Pravdepodobne však začne na farme

Odborník Alex Chauvancy ho zaradil medzi štyroch hráčov New Jersey Devils, pre ktorých môže byť budúca sezóna prelomovou v NHL. V článku sa okrem neho spomínajú aj Luke Hughes, Alexander Holtz a Nolan Foote.

NEWARK. Šimon Nemec sa pripravuje na svoju druhú sezónu v zámorí. Do jej začiatku zostáva ešte viac ako dva mesiace.

Tréner Lindy Ruff sa nedávno vyjadril, že je zdržanlivý a nechce uponáhľať vývoj mladíkov. Keďže by v prvom tíme "diablov" mal hrať Luke Hughes, dvaja mladí obrancovia by naňho pravdepodobne boli priveľa.

"Nemec by však mal preraziť minimálne v drese Comets," píše Chauvancy. Dodáva, že v debutovom ročníku v AHL zanechal vynikajúce dojmy, s aklimatizáciou sa zlepšoval a očakáva, že v budúcom ročníku nazrie aj do NHL.

Devätnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša odohral v základnej časti 2022/23 65 zápasov so ziskom 34 (12+22) bodov. V následnom play-off nastúpil do 6 duelov a zaknihoval 4 (1+3) body. Bol kapitánom Slovenska na MS do 20 rokov a reprezentoval aj na seniorskom šampionáte.