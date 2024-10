Nemca v Prahe potešilo gesto trénera. Nervóznejší som bol na MS, priznal

Podstatné však je, že sa na ľade cítil lepšie ako v príprave. ŠIMON NEMEC sám priznal, že dostať sa do formy po zranení nie je jednoduché.

Ako sa vám hralo so Seamusom Caseym?

Super zápas. Myslím si, že sme celý zápas ovládali hru a ukázalo sa to na výsledku.

Dobrý štart do sezóny, čo vravíte na zápas?

Trošku sme sa museli zohrať, keďže sme spolu ešte nehrali. Ale myslím si, že to bolo celkom fajn.

Fotogaléria zo zápasu Buffalo Sabres - New Jersey Devils (NHL v Prahe)

Bol to jeho prvý zápas v NHL. Myslím si, že obstál výborne.

Musíte mu ešte povedať, aby vám to posúval, keďže ste si viackrát pýtali puk?

Nie. Je to super hráč. Hrali sme síce spolu ako dvaja praváci, ale hrali sme fajn a nebolo tam nič, čo by nám mohli vytknúť.

Ťažko povedať, lebo sú to ľudia z celej Európy, nie len domáci. Ale atmosféra bola super, ľudia sa bavili a vyhrali sme.

Šimon Nemec v zápase Buffalo - New Jersey v Prahe

Potrebovali ste tento zápas po kratšom kempe?

Musel som sa do toho po zranení dostať. S trénerom sme sa rozprávali, že potrebujem pár tréningov. Zápasy v príprave neboli také, ako by som chcel, ale dnes to už podľa mňa bolo fajn.

Koľko ľudí sa na vás prišlo pozrieť z Liptova? Nepotrebovali ste pre nich autobus?

Stačilo kupé vo vlaku. (smiech)

Asi je veľká vec, že sa na váš zápas NHL mohli po prvý raz prísť pozrieť aj starí rodičia.

Bol som šťastný, že mohli prísť. Cez zápas som nad tým nerozmýšľal, ale je to super. Keď som hrával ako mladší v Mikuláši, cestovali na moje zápasy, či sme hrali v Bratislave alebo v Košiciach. Je to aj pre nich také zadosťučinenie.