Crosby poskočil v poradí strelcov. Vyrovnal kapitána, ktorý sa tešil spolu s Cibákom

Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby sa 640. gólom v základnej časti vyrovnal Daveovi Andreychukovi na 15. mieste v historickom poradí.
Dvomi gólmi sa podieľal na víťazstve Pittsburghu na ľade Columbusu 4:3 po predĺžení. V tejto sezóne má po 23 zápasoch na konte 15 gólov a ak by si udržal streleckú formu, atakoval by osobný rekord 51 gólov zo sezóny 2009/10.
Crosby potreboval na 640 gólov 1375 zápasov, čo je o 264 viac než Andreychuk, ktorý bol kapitánom Tampy Bay pri zisku Stanleyho pohára v roku 2004. Vtedy sa spolu s ním tešil aj slovenský hokejista Martin Cibák.
Najbližším "súperom" kapitána Pittsburghu je Brendan Shanahan, ktorý strelil 656 gólov. Rekord Penguins drží Mario Lemieux so 690 presnými zásahmi.
VIDEO: Zostrih zápasu Columbus - Pittsburgh
Crosby strelil svoj prvý gól v zápase s Columbusom po asistencii obrancu Krisa Letanga. Bol to už 310. gól, ktorý padol po ich vzájomnej spolupráci.
Vyrovnali tým výkon hráčov Los Angeles Anžeho Kopitara a Drewa Doughtyho. Rekord držia Wayne Gretzky s Paulom Coffeyom. Po ich spolupráci v dresoch Edmontonu a Los Angeles padlo celkovo 350 gólov.
Letang strelil proti Columbusu svoj 12. gól v predĺžení. Vyrovnal sa tým Erikovi Karlssonovi a Sethovi Jonesovi na 3. mieste v poradí obrancov. Na prvom mieste je Brent Burns so 16 gólmi pred Scottom Niedermayerom (13).
