Hviezdny Nemec mení tím, Brooklyn ho vymenil do Golden State Warriors

NEW YORK. Nemecký basketbalista Dennis Schröder sa v zámorskej NBA sťahuje z Brooklynu Nets do tímu Golden State Warriors. Bude to už jeho ôsme pôsobisko v zámorskej profilige.

Spolu s ním získal Brooklyn výber v druhom kole draftu 2025, opačným smerom putujú De’Anthony Melton, Reece Beekman a tri druhokolové draftové výbery (2026, 2028 a 2029).