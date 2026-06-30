    Švajčiarsky brankár mení klub v NHL. Vegas ho vymenil na Floridu za draftový výber

    Akira Schmid v drese Vegas Golden Knights.
    Akira Schmid v drese Vegas Golden Knights. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 15:11
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    Prvé tri ročníky strávil v organizácii New Jersey Devils.

    Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers získal švajčiarskeho brankára Akiru Schmida výmenou s Vegas Golden Knights. Do Nevady putuje výber v 3. kole vstupného draftu NHL 2028.

    Dvadsaťšesťročný Schmid odchytal v uplynulej sezóne za Golden Knights 34 zápasov, v ktorých dosiahol priemer 2,59 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosť zákrokov 89,3 percenta a bilanciu 16 víťazstiev, 10 prehier a šesť prehier po predĺžení alebo samostatných nájazdoch.

    Rodák z Bernu pôsobí v NHL piatu sezónu. Prvé tri ročníky strávil v organizácii New Jersey Devils, ktorá si ho vybrala v 5. kole draftu 2018 zo 136. miesta.

    Za Devils debutoval v profilige o tri roky neskôr. Počas doterajšej kariéry nastúpil v NHL na 82 stretnutí s bilanciou 32 víťazstiev, 28 prehier a 10 prehier po predĺžení či nájazdoch, priemerom 2,66 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 89,8 percenta.

    Schmid reprezentoval Švajčiarsko aj na februárových zimných olympijských hrách, kde nastúpil na tri zápasy. Informoval portál TSN.

    Hokej

    Hokej

    Akira Schmid v drese Vegas Golden Knights.
    Akira Schmid v drese Vegas Golden Knights.
    Švajčiarsky brankár mení klub v NHL. Vegas ho vymenil na Floridu za draftový výber
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