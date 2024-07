New Jersey si udržalo mladého obrancu. Dali mu novú ročnú zmluvu

V konkurencii svojho tímu to nemá jednoduché. "Diabli" majú o obranné rady v podstate postarané, Hatakka patrí do druhého sledu.

NEWARK. Santeri Hatakka zostane hráčom New Jersey Devils. Je to oficiálne potvrdené od pondelka.

Niekdajší bronzový medailista z MS do 20 rokov si kedysi obliekal dres San Jose. V NHL v priebehu troch sezón nastúpil do 21 duelov, no na prvý gól stále čaká.