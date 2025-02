Komédia v Poprade. Mladému talentu klub ponúkol zmluvu na 0 eur, ten radšej odišiel k rivalovi

To, že Spišská Nová Ves "vyfúkla" Popradu talentovaného mladíka, je jeden nepopierateľný fakt.

BRATISLAVA. Nedávny prestup 17-ročného talentovaného juniora Samuela Murina z Popradu do susednej Spišskej Novej Vsi vzbudil pozornosť medzi fanúšikmi oboch klubov.

"Samuel mal možnosť naplno prejaviť svoj talent v dorasteneckej i juniorskej vekovej kategórii, čoho dôkazom je skutočnosť, že sa stal reprezentantom Slovenska v kategóriách do 17 i 18 rokov.

Samuel má šancu byť draftovaný, veď v európskych prognózach figuruje na 54. mieste. Aj preto sme ho odporučili do A-tímu HK Poprad, aby získaval ostrohy aj v seniorskom hokeji, čo by rozvíjaniu jeho hokejových schopností veľmi pomohlo.

Na tieto jeho slová zareagovalo vedenie HK Poprad tlačovou správou: "Samuel Murín bol hráč mládežníckeho tímu ŠKP Poprad. O jeho prestupe do iného klubu nemali informácie členovia realizačného tímu ani športový riaditeľ.

To je názorný príklad toho, čo treba urobiť preto, aby sme sa zbavili hokejového talentu.

Podľa A-tímu Popradu na dôkaz "kvality" práce mládežníckeho hokeja v Poprade poukazuje aj fakt, že v reprezentačných výberoch do 17, 18 a 20 rokov momentálne nefiguruje žiaden hráč z Popradu.

"Juniorský tím Popradu navyše v aktuálnej sezóne ledva bojuje o postup do play-off, a to aj napriek podpore hráčov z A-tímu ako sú Čajkovič, Sluka či Nahalka. Bez ich pomoci by boli výsledky ešte nepriaznivejšie.

Práve aj prestup Samuela svedčí o nekoncepčnom až smiešnom prístupe vedenia mládeže, pretože posledné dva zápasy, ktoré budú rozhodujúce pre postup juniorského tímu do play-off, bude Samuel hrať za Spišskú Novú Ves proti ŠKP Poprad," objavilo sa na fejsbukovej prezentácii HK Poprad.