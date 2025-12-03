Na farme sa mu príliš nedarilo. Hlavaja presunuli z AHL do nižšej súťaže

Doplatil na nevýrazné výkony. Slovenský brankár Samuel Hlavaj bol preradený z tímu Iowa Wild v AHL do mužstva Iowa Heartlanders v ECHL.
Zámorský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Martinský rodák odchytal v aktuálnej sezóne na farme Minnesoty deväť zápasov, v ktorých inkasoval 32 gólov (3,56 na zápas). Priemernú úspešnosť zákrokov má 87 %.
Naposledy sa v bránke predstavil 22. novembra, proti Torontu dostal z 29 striel až sedem gólov.
Iowa Wild patrí medzi najhoršie celky AHL, tímu v tabuľke patrí predposledné 16. miesto v Západnej konferencii.
ECHL (East Coast Hockey League), kde bude Hlavaj pôsobiť, je najnižšou z troch veľkých severoamerických hokejových súťaží.
Pre Hlavaja sa tak zopakoval scenár z minulej sezóny, keď bol už po troch zápasoch na farme presunutý do rovnakého tímu.
Za Iowa Heartlanders vtedy odohral päť zápasov. Neskôr sa vrátil späť do AHL, kde sa na konci ročníka stal jednotkou tímu.
„ECHL nie je vôbec taká kvalitná liga ako AHL. Na farme sa hrá rýchlejší hokej, v ECHL je to celé rozhádzané a hrá sa viac do tela. Presun som zvládal veľmi ťažko, ale čo iné mi zostávalo. Nejako som to musel vydržať," hovoril po sezóne pre Sportnet.
Zároveň pripustil, že v tom čase uvažoval o návrate do Európy.