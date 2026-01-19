Útočník dosiahol míľnik proti Dvorskému. Byť najlepšou verziou seba samého, povedal

Kanadský hokejový útočník Ryan Nugent-Hopkins odohral v noci na pondelok svoj tísici zápas v NHL.
Míľnik dosiahol proti St. Louis Blues, v ktorom jeho tím zvíťazil 5:0. Nugent-Hopkins otvoril skóre gólom v 6. minúte, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Bol to pre neho prvý presný zásah od 24. decembra.
„Neskóroval som už niekoľko týždňov. Bolo, samozrejme, zábavné streliť gól v taký večer, aký bol dnešný. Myslím si, že hráči hrali výborne a Connor (Ingram) nás podržal v bránke,“ poznamenal Nugent-Hopkins.
„Je to veľký deň pre Ryana a veľký deň pre organizáciu. Všetko akoby zapadlo do seba. Odohral tisíci zápas a strelil víťazný gól. Lepšie to už byť nemohlo,“ uviedol Ingram.
VIDEO: Nugent-Hopkins odohral svoj tisíci zápas
Oilers pripravili Nugentovi-Hopkinsovi ceremoniál ešte pred zápasom. Všetci jeho spoluhráči nastúpili na rozcvičku dresy s jeho menovkou a číslom 93. Na ramene mali nášivku s nápisom „Nugent-Hopkins 1000 zápasov v NHL.“
Klub premietol video s pamätnými momentmi Nugent-Hopkinsovej kariéry, ktorý dostal aj tradičnú striebornú hokejku a hodinky. „Na to, aby ste v tejto lige odohrali tisíc zápasov, musí ísť všetko podľa plánu. Musíte veľa vydržať.
Som hrdý na to, že sa mi to podarilo. Keď prídete ako najvyššie draftovaný hráč, tak sú od vás veľké očakávania. Naučil som sa však, že sú veci, ktoré nedokážem ovplyvniť. Povedal som si, že sa pokúsim byť najlepšou verziou seba samého,“ povedal Nugent-Hopkins.
Zo Slovákov sa to podarilo Mariánovi Gáboríkovi
Stal iba desiatym hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval v debutovom zápase a aj v tisícom. Zo Slovákov sa to podarilo Mariánovi Gáboríkovi. Okrem nich sa rovnakým počinom môžu pochváliť aj Lars Eller, Jevgenij Malkin, Milan Hejduk, Alexej Kovalev, Joe Nieuwendyk, Luc Robitaille, Gilbert Perreault a Jean Ratelle.
„RNH“ pôsobí v organizácii Oilers od roku 2011, keď ho klub draftoval ako celkovú jednotku. Sezóna 2025/2026 je pre neho 15. v profilige. V tisícke zápasov v základnej časti nazbieral 788 kanadských bodov za 283 gólov a 505 asistencií. V 96 dueloch play off dosiahol bilanciu 23+58.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - St. Louis
Nugent-Hopkins sa stal prvým hráčom v histórii Oilers, ktorý odohral v drese Edmontonu svojich prvých tisíc zápasov v NHL.
Okrem neho nastúpil do viac než tisícky duelov vo farbách Oilers aj obranca Kewin Lowe (1037), ktorý si ich však rozdelil do dvoch pôsobení v Edmontone. Tridsaťdvaročný Kanaďan môže jeho klubový rekord prekonať v úvode nasledujúcej sezóny.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: