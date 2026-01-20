Trenčín získal ďalšieho obrancu. Prichadza na hosťovanie zo Žiliny

Kirill Diakov
Kirill Diakov (Autor: Vlci Žilina/Daniel Stehlík)
V Žiline pôsobil už tretiu sezónu.

Ruský hokejista Kirill Diakov zamieril z tímu Vlci Žilina na hosťovanie do Dukly Trenčín.

Tridsaťdvaročný obranca pobudne pod hradom Matúša Čáka do konca prestupového obdobia v Tipsport lige, teda do 16. februára.

Diakov pôsobil v Žiline už tretiu sezónu. V tej prebiehajúcej odohral 30 zápasov, v ktorých nazbieral 18 bodov (3+15).

Po uzdravení všetkých hráčov sa však ocitol v pozícii zdravého náhradníka. Žilinčania majú navyše plnú legionársku kvótu a chcú svojmu hráčovi dopriať hernú prax.

„S blížiacim sa play off chceme udržať našich hráčov v adekvátnom hernom vyťažení. Kirill Diakov preto odchádza hosťovať do konca prestupového termínu do Trenčína, aby viac hrával,“ povedal pre web „vlkov“ riaditeľ a generálny manažér klubu František Skladaný.

