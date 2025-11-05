Príprava na olympiádu sa začína. Slováci idú do Nemecka budovať víťaznú mentalitu

LANDSHUT. V úlohe obhajcov trofeje odcestovali v stredu do nemeckého Landshutu slovenskí hokejisti.
Na tradičnom novembrovom podujatí o Nemecký pohár si pripíšu 25. účasť na podujatí, pričom päťkrát sa tešili z celkového víťazstva (1997, 2006, 2011, 2016 a 2024).
Slováci zvíťazili na turnaji vlani, keď postupne zdolali Rakúsko 1:0, Nemecko 6:2 a Dánsko 3:2 po samostatných nájazdoch.
V nominácii trénera Vladimíra Országha sú dvaja brankári, deväť obrancov a štrnásť útočníkov. Slovenskí reprezentanti sa do súťažného diania zapoja vo štvrtok 6. novembra, keď o 12.15 h nastúpia proti Rakúsku.
Po dni voľna ich čaká v sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa stretnú s domácim Nemeckom o 14.45. Aj tento rok sa rovnako ako vlani v Landshute predstavia oba slovenské reprezentačné výbery.
Ženský národný tím nastúpi na tri zápasy od stredy 5. novembra do piatka 8. novembra proti Maďarkám, Francúzkam a domácim Nemkám.
Reprezentačný kouč si uvedomuje, že do štartu záverečnej prípravy na zimné olympijské hry 2026 v Miláne mu zostáva päť medzinárodných prípravných duelov.
Po dueloch v Nemecku to budú na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe zápasy s Nórskom a opäť s Lotyšskom. Aj preto pristupoval k skladbe tímu na Nemecký pohár s ambíciou zložiť čo najsilnejší káder.
„Výhoda je, že okrem Alexa Čiernika všetci chalani už v reprezentácii hrali, takže viac menej ten systém poznajú, bude to len taký ´refreš´ nejakých situácií. My sme chceli mať k dispozícii čo najsilnejší káder už teraz na Nemeckom pohári, pretože zápasov je málo na to, aby sme videli nejaké dvojičky, trojičky, ako kto spolu kooperuje, či je to v útoku, alebo v obrane.
VIDEO: Vladimír Országh a Craig Ramsay na zraze reprezentácie
Niektorí hráči nám vypadli, niektorí dostali voľno, ako napríklad chalani z Brna, alebo z Hradca Králové. Okrem nabitej českej extraligy hrajú ešte aj Ligu majstrov a potrebujú si v prvom rade oddýchnuť, takže všetko pôjde veľmi rýchlo. Čakajú náš tri zápasy za štyri dni a uvidíme ako to dopadne,“ uviedol Országh.
Domáci Nemci celkovo uspeli na turnaji už desaťkrát. Vlani sa im to nepodarilo a budú chcieť tento nezdar napraviť, ale silné budú aj výbery Rakúska a Lotyšska. A s nimi Slováci naposledy prehrali. Na MS v Štokholme v máji podľahli Rakúšanom 2:3 po nájazdoch a s Lotyšmi prehrali hladko 1:5.
„Všetky turnaje chceme vyhrať a mať tú víťaznú mentalitu. Minulý rok sa nám to podarilo a verím, že turnaj bude mať tento rok väčšiu kvalitu, keďže aj Nemecko postavilo lepší tím a aj ostatné tímy. Čiže čakám náročné zápasy, všetci budú bojovať o účasť na ZOH,“ povedal útočník Peter Cehlárik.
Obranca Samuel Kňažko tiež zdôraznil, že víťazstvá národný tím potrebuje aj pre dobrú atmosféru v kabíne: „Do každého zápasu by sme mali ísť s tým, že ideme zvíťaziť, pretože keď tím víťazí, tak je to oveľa lepšie a aj nálada v kabíne.
A tým pádom je tam u všetkých aj oveľa väčšie sebavedomie. Keď sa prehráva, nie je to najlepšie a či už sa hrajú prípravné zápasy, alebo MS, alebo ZOH, tak musíme ísť do toho, že ideme vyhrať. Nemôžeme myslieť na nič iné.“
Nominácia Slovenska
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)
Nominácia ženskej reprezentácie SR
Brankáry: Lívia Debnárová (Ottawa Lady 67s/Kan.), Zuzana Tomečková (MHL Martin)
Obrankyne: Lucia Drábeková (Leksand IF/Švéd., Ema Gálisová, Bianka Kostková, Hana Krákorová (všetky HC Slovan Bratislava), Romana Košecká (HK PSRŽ Bratislava), Sandra Halušková, Emília Leskovjanská, Laura Šuliková (všetky ŽHK Poprad)
Útočníčky: Simone Martina Bednáriková (ŽHK Poprad), Lilien Beňáková (Saint Lawrence University/USA), Hana Fančovičová (HK PSRŽ Bratislava/ŽHK Poprad), Lucia Halušková (HC Davos Ladies/Švaj.), Janka Hlinková (HK PSRŽ Bratislava), Laura Jancsóová (HK PSRŽ Bratislava/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Barbora Kapičáková (Leksand IF/Švéd.), Júlia Matejková (ECDC Memmingen Indians/Nem.), Nikola Nemčeková, Nikola Rumanová (obe HC Slovan Bratislava), Kristína Taricsová (HC Spišská Nová Ves), Ema Tóthová (HV71 Jonkoping/Švéd.)
Nominácia Nemecka
Brankári: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Mathias Niederberger (Red Bull Mníchov)
Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Leon Gawanke, Lukas Kälble (obaja Adler Mannheim), Phillip Sinn, Fabio Wagner (obaja Red Bull Mníchov), Adrian Klein (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)
Útočníci: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (všetci Straubing Tigers), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (obaja Red Bull Mníchov), Marc Michaelis, Yannick Proske, Justin Schütz (všetci Adler Mannheim), Bennet Rossmy (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Parker Tuomie (Kölner Haie), Dominik Kahun (HC Lausanne)
Nominácia Lotyšska
Brankári: Ivars Punnenovs (Rapperswil-Jona Lakers), Gustavs Grigals (Saipa), Eriks Vitols (HC Banská Bystrica)
Obrancovia: Janis Jaks (Karlovy Vary), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice), Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec), Oskars Cibulskis (Herning Blue Fox), Alberts Šmits (Jukurit), Miks Tumanovs (Jokerit), Arturs Andžans (HPK Hämeenlinna), Nauris Sejejs (GCK Lions)
Útočníci: Kaspars Daugaviņš (HK Mogo), Emils Veckaktinš (HC Ajoie), Renars Krastenbergs (HC Olomouc), Martins Dzierkals (HC Sparta Praha), Miks Indrašis (BK Mladá Boleslav), Roberts Bukarts, Rihards Bukarts (obaja bez klubu), Karlis Ozolinš (Liepaja), Oskars Batna (Hradec Králové), Toms Andersons (HC La Chaux de Fonds), Deniss Smirnovs (EHC Kloten), Filips Buncis (bez klubu), Oskars Lapinskis (SCL Tigers), Raimonds Vitolinš (HC Dukla Trenčín)
Nominácia Rakúska
Brankári: David Kickert, Atte Tolvanen (obaja (Red Bull Salzburg), Florian Vorauer (EC-KAC)
Obrancovia: Dominic Hackl (EV spusu Vienna Capitals), Thimo Nickl, Clemens Unterweger, Tobias Sablating (všetci EC-KAC), Ramon Schnetzer (Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub), Patrick Söllinger (Steinbach Black Wings Linz), Paul Sapelfeldt (Moser Medical Graz99ers), Bernd Wolf (EHC Kloten), Kilian Zündel (Moser Medical Graz99ers)
Útočníci: Oliver Acherman (HC La Chaux-de-Fonds), Simeon Schwinger (EC-KAC), Lukas Haudum, Paul Huber, Lukas Kainz (všetci Moser Medical Graz99ers), Benjamin Nissner, Lucas Thaler, Mario Huber, Peter Schneider (všetci EC Red Bull Salzburg), Vinzenz Rohrer (Zürich Lions), Paul Sintschnig (Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen), Oskar Maier (Pioneers Vorarlberg), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta)
Program Nemeckého pohára 2025
Muži:
štvrtok 6. novembra:
12.15 Rakúsko – SLOVENSKO
19.45 Nemecko – Lotyšsko
sobota 8. novembra:
11.00 SLOVENSKO – Lotyšsko
18.45 Nemecko – Rakúsko
nedeľa 9. novembra:
11.00 Lotyšsko – Rakúsko
14.45 Nemecko – SLOVENSKO
Ženy:
streda 5. novembra:
16.00 SLOVENSKO – Maďarsko
19.30 Nemecko – Francúzsko
štvrtok 6. novembra:
16.15 Francúzsko – SLOVENSKO
piatok 7. novembra:
15.00 Maďarsko – Francúzsko
19.00 Nemecko – SLOVENSKO
sobota 8. novembra:
14.45 Nemecko – Maďarsko