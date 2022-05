Budú hrať Slafkovský a Tatar v jednom útoku? Mladík je pripravený na akúkoľvek úlohu

"Tak, ako to s nami nevyzeralo dobre cez zimu, tak to dopadlo veľmi dobre na jar. Prehra vo finále nebola sklamaním, lebo my sme ani nedúfali, že sa tak ďaleko dostaneme," priblížil Slafkovský.

Talentovaný mladík si tiež pochvaľoval aj svoje individuálne výkony. V sezóne odohral 49 zápasov, nazbieral v nich 7 gólov a 10 asistencií.

"Na začiatku to nebolo pre mňa najlepšie, ale v roku 2022 to už bolo tak, ako som si to predstavoval. Dalo mi to veľa, vo fínskej lige sa veľmi neútočí. Ale naučil som sa hrať lepšie pozične a aj lepšie korčuľovať."