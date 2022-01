Bývalého hráča NHL obvinili zo sexuálneho zneužívania. Priznal sa

Malo by ísť o dnes 23-ročnú ženu, ktorá v tom čase mala dvanásť rokov. Bola členkou jeho tzv. billet family, ktorá sa oňho starala počas jeho pôsobenia v americkom národnom vývojovom programe.

Zavolal ju do svojej izby a začal sa jej posmievať a vyhrážať, že dané videá zverejní na internet. Potom jej mal ukázať miesta, kam si v izbe ukrýval alkohol. Následne na ňu podľa výpovede mal tlačiť, aby alkohol požila.

Mal jej púšťať piesne so sexuálnym podtónom, hovoriť jej o svojom sexuálnom živote, štekliť ju proti jej vôli, ťahať ju po koberci, až kým si nespálila kožu či vyzliecť si košeľu a zobudiť ju tak, že ju ňou udieral.

Na Bouchera si spomína ako na spoločenského človeka. V ich dome bývalo niekoľko hokejistov, on si k jej rodine našiel cestu najrýchlejšie.

Bouchera obvinili z toho, že skrýva alkohol, a v e-maili písali aj o incidente s kobercom. Boucher v dome býval do marca 2011.

Po čase bol Reid Boucher z domu vysťahovaný. Dievča o niektorých skutočnostiach povedalo priateľom. Jeden z nich sa o tom porozprával so svojimi rodičmi, ktorí následne kontaktovali americký hokejový zväz.

Scott Monaghan, v súčasnosti asistent výkonného riaditeľa rozvojového programu USA, v roku 2021 povedal polícii, že si spomína na to, že Bouchera z domu vysťahoval, ale na vážnosť situácie si nepamätá.

Poškodená pred rodičmi popierala sexuálne zneužitie zhruba do svojich pätnástich rokov, keď sa u nej prejavili psychické problémy a závislosti. Dennodenne pila alkohol, užívala Xanax a mala poruchy s prijímaním potravy.

Súdny proces sa začal takto neskoro z toho dôvodu, že sa posledných desať rokov dávala psychicky do poriadku.

Boucher bol v roku 2011 draftovaný vo štvrtom kole klubom New Jersey Devils. V NHL odohral 133 zápasov so ziskom 42 bodov (20+22). Okrem New Jersey pôsobil aj v Nashville a Vancouveri. Od ročníka 2020/21 pôsobí v KHL.