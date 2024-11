Regenda skóroval v gólovej prestrelke v oslabení, bodovali aj Sýkora a Honzek

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil svoj druhý gól v sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL a pomohol San Diegu k zisku bodu s Bakersfieldom.

Sýkora (NY Rangers) zaznamenal aj dva plusové body a dve strely. Do štatistík sa zapísal aj Samuel Honzek, ktorý pomohol asistenciou k víťazstvu Calgary Wraglers nad San Jose 6:2. Hráč Calgary Flames bodoval po troch dueloch a mal aj plusový bod.

Obranca Šimon Nemec nebodoval ani v štvrtom zápase po preradení z New Jersey Devils do Uticy, Comets prehrali so Syracuse 0:2.

V priamom súboji sa strelil Dalibor Dvorský (Springfield) a Oliver Okuliar (Charlotte), z víťazstve 4:2 sa tešili hráči Sprinfieldu, nebodoval ani jeden zo Slovákov.

Bez bodu boli aj Miloš Kelemen a Patrik Koch (obaja Tucson) i Martin Chromiak (Ontario).