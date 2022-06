Černák zatiaľ Hossu nenapodobní. Došli nám sily, hnevá nás to, vraví tréner

Švédsky útočník Gabriel Landeskog sa stal štvrtým európskym kapitánom v histórii, ktorý doviedol svoj tím k Stanleyho poháru. Pred ním to dokázali Niklas Lidström (Detroit Red Wings, 2008), Zdeno Chára (Boston Bruins, 2011) a Alexander Ovečkin (Washington Capitals, 2018).

Colorado vyrovnalo ligový rekord so 72 víťaznými zápasmi v jednej sezóne, v základnej časti aj v play-off dokopy. Na ceste za titulom prehralo len štyrikrát ako šiesty tím od roku 1987.





Generálny manažér Joe Sakic doviedol Colorado k prvým dvom Stanleyho pohárom ako kapitán a po 21 rokoch sa dočkal tretieho už ako funkcionár klubu.

"Nikdy sa nepozerali príliš dopredu, pripravovali sa len na najbližší zápas. Tento tím je skvelý.

Počas celej sezóny verili jeden druhému, držali spolu a nedovolili nikomu rozdeliť ich. Aj keď mali nevydarený zápas, hneď na druhý deň sa z neho otriasli a boli pripravení podať lepší výkon," uviedol člen Triple Gold Clubu a Siene slávy NHL aj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Došli nám sily, vraví Cooper

"Došli nám sily a hnevá nás to. Oni sa však dokázali vrátiť do zápasu. Stretli sme sa v sérii s rovnocenným súperom. V play-off sme hrali proti hviezdami nabitým mužstvám, neprehrali sme so žiadnym outsiderom.

Dúfam, že ľudia budú ešte niekoľko rokov myslieť na náš tím a písať o tom, čo sme dosiahli za ostatné tri roky. Ešte sme však neskončili," povedal tréner Tampy Jon Cooper.