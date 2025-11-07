Toto je viac ako hokej, povedal tréner. Kapitán Buffala opustil tím a odišiel domov

Rasmus Dahlin
Rasmus Dahlin (Autor: SITA/AP)
7. nov 2025 o 22:34
Nikto nevie, kedy sa vráti.

BUFFALO. Hokejový obranca Rasmus Dahlin z Buffala Sabres dostal povolenie odcestovať domov do Švédska z osobných dôvodov.

Termín jeho návratu do NHL zatiaľ nie je známy, informoval kouč tímu Lindy Ruff.

Dahlin v septembri uviedol, že jeho snúbenica Carolina Matovacová bola v lete na pokraji smrti a musela absolvovať transplantáciu srdca.

„Má plnú podporu nášho klubu. Toto je viac ako hokej,“ povedal Ruff o dočasnom návrate Dahlina do rodnej krajiny.

Dvadsaťpäťročný kapitán Buffala odštartoval svoju ôsmu sezónu v NHL. V úvodných 14 zápasoch sezóny nazbieral deväť bodov (1+8).

