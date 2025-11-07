Toto je viac ako hokej, povedal tréner. Kapitán Buffala opustil tím a odišiel domov

BUFFALO. Hokejový obranca Rasmus Dahlin z Buffala Sabres dostal povolenie odcestovať domov do Švédska z osobných dôvodov.
Termín jeho návratu do NHL zatiaľ nie je známy, informoval kouč tímu Lindy Ruff.
Dahlin v septembri uviedol, že jeho snúbenica Carolina Matovacová bola v lete na pokraji smrti a musela absolvovať transplantáciu srdca.
„Má plnú podporu nášho klubu. Toto je viac ako hokej,“ povedal Ruff o dočasnom návrate Dahlina do rodnej krajiny.
Dvadsaťpäťročný kapitán Buffala odštartoval svoju ôsmu sezónu v NHL. V úvodných 14 zápasoch sezóny nazbieral deväť bodov (1+8).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: