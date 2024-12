Rangers sa zbavili nechceného kapitána, vymenili ho do Kalifornie

NEW YORK. Klub NHL New York Rangers vymenil amerického hokejového obrancu Jacoba Troubu do Anaheimu Ducks. Získal za neho iného zadáka Urha Vaakanainena a výber vo 4. kole budúcoročného draftu.

Ducks prevezmú celý Troubov kontrakt, ktorý vyprší po sezóne 2025/2026 s ročným platom 8 miliónov dolárov. Informovali o tom viaceré zámorské médiá.

Rangers sa v nedávnych dňoch snažili o výmenu Troubu, no situáciu im komplikovala jeho klauzula v zmluve, ktorá nedovoľovala klubu transfer bez hráčovho súhlasu.