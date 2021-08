Ramsay nebol s prvým tréningom spokojný. Má tréner Slovákov obavy?

BRATISLAVA. Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bieloruska si nebudú môcť zverenci trénera Craiga Ramsayho dovoliť žiadne zaváhanie. Slováci sú ako rebríčkovo najvyššie postavený tím a domáce mužstvo favoriti turnaja. Nevýhodou je, že celé mužstvo sa stretlo prvýkrát až na nedeľnom zraze a na rozdiel od súperov pred štartom podujatia neodohrá ani jeden prípravný zápas.

"Áno, radi by sme hrali nejaké prípravné stretnutia, ale situácia je taká, aká je. Je to unikátna situácia a my musíme hráčov pripraviť najlepšie, ako vieme, dať im informácie o súperoch. Nominovaní hokejisti poznajú herný systém z predchádzajúcich reprezentačných akcií a každý hráč má zodpovednosť, aby v danej chvíli podal svoj najlepší výkon.

Sme nadšení, že môžeme hrať takéto zápasy, dôležitá bude mentálna stránka, aby boli hráči pripravení na súboje psychicky a tešili sa na zápasy. Potom nebudeme mať problémy," povedal Ramsay počas pondelkového online video callu s médiami. Nepozerajú sa ďaleko dopredu Slováci odštartujú svoje účinkovanie na kvalifikačnom turnaji vo štvrtok o 19.15 h súbojom s Rakúskom, o deň neskôr ich čakajú v rovnakom čase Poliaci. Všeobecne sa za najťažšieho súpera v boji o jedinú olympijskú miestenku považujú Bielorusi, s ktorými sa stretnú na záver bratislavských bojov v nedeľu o 17.30. Slovenskí reprezentanti ich na tohtoročných MS v Rige dokázali v základnej skupine zdolať 5:2, keď ťažili z výborného úvodu - prvú tretinu vyhrali 3:0.

"Viac ako na súperov sa budeme zameriavať na našu hru. Najdôležitejšie je, ako budeme hrať my ako tím. Samozrejme, na videu si zanalyzujeme hru našich súperov. Áno, Bielorusi vyzerajú byť papierovo najsilnejší súper a musíme sa na nich zodpovedne pripraviť, ale my sa nemôžeme pozerať ďaleko dopredu. Treba sa dobre pripraviť na prvý zápas a úvodné buly, bez ohľadu na to, na koho narazíme. Netreba nič podceniť, akonáhle začnete myslieť v hlave, že by to mohol byť ľahký zápas a že nemusíte ísť naplno, tak ste okamžite v problémoch," tvrdí kouč. Súčasťou zápasu má byť skandovanie Turnaj sa koná v netradičnom augustovom termíne, keď sú hokejisti zväčša vo fáze objemovej prípravy.

Nedeľný prvý tréning po vstupe do "uzavretej bubliny" bol podľa trénera náročný. "S prvým tréningom som nebol úplne spokojný, bolo trochu pozvoľný. Niektorí hráči mali za sebou dlhú cestu, niektorí ešte nezačali s plnou prípravou, takže som nemohol žiadať veľa. Nemám však obavy. Snažíme sa hráčom vštepiť, aká je to zodpovednosť byť tu a reprezentovať svoju krajinu," povedal Ramsay. Trénera teší, že na zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude môcť zavítať až 7000 divákov. Nemyslí si, že by veľký divácky záujem a s ním spojený tlak mohol hráčom zväzovať ruky.

Slovenský brankár Branislav Konrád. (Autor: TASR/SZĽH - Andrej Galica)

"Tlak bude tak či tak. Hokej sa má hrať pred divákmi, súčasťou hokejového zápasu má byť skandovanie fanúšikov, hluk na štadióne. Na svetovom šampionáte chýbali v hľadisku diváci a bolo to pre všetkých náročné. Bolo počuť hráčov, cítili sme sa zvláštne. Hráči sa musia na ľade baviť, potom môžu zo seba vydať maximum." Konrád: Súperi majú výhodu Jedným z trojice nominovaných brankárov je Branislav Konrád. Ten na MS v Rige utrpel svalové zranenie, odvtedy sa však stihol dať zdravotne dokopy. "Trénujem na ľade už v podstate štvrtý týždeň. Je to už v poriadku, môžem robiť všetko naplno, za čo som rád," uviedol brankár Olomouca, ktorý zabojuje o post jednotky s Adamom Húskom a Patrikom Rybárom. "Nech už pôjde do brány ktokoľvek z nás, určite odovzdá maximum. Verím, že sa nám podarí uspieť a postúpiť." Podľa Konráda nebude jednoduchý ani jeden z trojice duelov.

"Súperi majú výhodu v tom, že odohrali nejaké prípravné duely, Rakúšania až dva. Až v samotných zápasoch sa ukáže, aká veľká je to výhoda. Ja verím, že sa budeme od tréningu k tréningu zlepšovať. Pôjdeme od zápasu k zápasu, musíme prvé dva zápasy vyhrať a potom sa sústrediť na Bielorusov. Na šampionáte nám proti nim perfektne vyšla prvá tretina, potom sa zápas vyrovnal a mali sme čo robiť. Do Bratislavy prídu v podstate s rovnakým mančaftom, v kádri majú pár naturalizovaných Američanov a Kanaďanov, ktorí to ťahajú. Trénujú už spolu dlho, na ľade sú o tri týždne dlhšie ako my. Verím, že prvé dva zápasy zvládneme a proti Bielorusku zabojujeme o postup."

Káder SR pre finálový turnaj olympijskej kvalifikácie v Bratislave Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack, USA/AHL), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR), Patrik Rybár (Dinamo Minsk, Biel./KHL) Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Plzeň, ČR), Marek Ďaloga (HC Kometa Brno, ČR), Martin Fehérváry (Washington Capitals, USA/NHL), Martin Gernát (HC Lausanne, Švaj.), Mário Grman (HPK Hämmenlina, Fín.), Christián Jaroš (New Jersey Devils, USA/NHL), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec, ČR), Šimon Nemec (HK Nitra) Útočníci: Peter Cehlárik (Avangard Omsk, Rus./KHL), Marko Daňo (bez klubu), Dávid Gríger (Bílí Tygři Liberec, ČR), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Libor Hudáček (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Tomáš Jurčo (bez klubu), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav, ČR), Róbert Lantoši (Rögle BK, Švéd.), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma, Fín.), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec, ČR), Adam Ružička (Calgary Flames, Kan./NHL), Juraj Slafkovský (TPS Turku, Fín.), Marián Studenič (New Jersey Devils, USA/NHL)