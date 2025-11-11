NHL posilňuje svoju prítomnosť v Európe. Po Švédsku sa dočkalo aj Švajčiarsko

NEW YORK. Vedenie zámorskej hokejovej NHL otvára ďalšiu európsku kanceláriu.
Po hlavnej centrále na starom kontinente, ktorá sa nachádza vo švédskom Štokholme, bude profiliga sídliť aj vo švajčiarskom Zürichu.
Hlavným účelom základne má byť posilnenie prítomnosti NHL v Európe so zameraním na medzinárodné operácie, stratégiu, rozvoj a marketing.
„Nachádzame sa v kľúčovom momente našej globálnej cesty. Zriadenie našej kancelárie v Európe predstavuje dôležitý posun, ktorý nám umožní prehĺbiť spojenie so zahraničnými fanúšikmi a partnermi,“ uviedol zástupca komisára profiligy Bill Daly.
Do Európy tento týždeň zavítajú aj dva zápasy základnej časti.
V štokholmskej Avicii Aréne sa v piatok a v nedeľu stretnú Nashville Predators a Pittsburgh Penguins, pripomenula agentúra AFP.