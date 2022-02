Slováci mali na Spiši hrať o návrat medzi elitu. Hovorí sa o presune na západ

Primátora Spišskej Novej Vsi znepokojili zákulisné informácie, že by sa turnaj mohol presunúť do Piešťan alebo Bratislavy.

Slovenský reprezentačný tím sa na domácom turnaji pokúsi o návrat do elitnej kategórie.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik vyjadril obavy, že mesto príde o možnosť organizovať hokejový turnaj I. divízie MS hráčov do 18 rokov.

Stalo sa tak krátko po návšteve prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana na Spiši.

"SZĽH dal nášmu mestu a hokejovým nadšencom zo Spiša v roku 2020 prísľub, že sa MS B-kategórie hráčov do 18 rokov uskutočnia v našom meste. Tie sa pre pandémiu presunuli na rok 2021 a neskôr až na rok 2022. Naše mesto investovalo do zimného štadióna 400-tisíc eur a otvorilo športovcom a verejnosti malú ľadovú plochu so zázemím," uviedol Bečarik.