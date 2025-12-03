Nové obavy, kritika pokračuje. Olympijský ľad bude mať iné rozmery ako v NHL

Výstavba arény Santagiulia v Miláne, ktorá má hostiť hokejové turnaje na ZOH 2026, sa stretáva s viacerými problémami.
Termíny sa posúvajú a infraštruktúra stále nie je dokončená ani dva mesiace pred začiatkom hier.
Najnovšie sa objavil ďalší problém: hracia plocha arény by mohla byť menšia než štandardné klziská NHL. A to aj napriek tomu, že dohoda medzi MOV, IIHF a NHL znela inak.
Tento faktor pridáva ďalšiu vlnu neistoty k už aj tak komplikovanému projektu.
Nechápem, hovorí kanadský asistent
Do už relatívne rozbúrenej debaty o milánskej aréne pridal ďalší rozmer asistent trénera Kanady Pete DeBoer.
V relácii kanadskej televízie Sportsnet Real Kyper & Bourne prekvapil tvrdením, že hráči NHL zrejme nebudú hrať na štandardnom severoamerickom klzisku.
„Vyzerá to tak, že hracia plocha bude menšia ako štandard NHL, možno o tri až štyri stopy," uviedol DeBoer. „Nechápem, ako sa to mohlo stať."
Neskôr dodal, že nepôjde o dramatický rozdiel, ale predsa tam bude.
Samotný ľad by mal spĺňať parametre, ktoré si NHL stanovila v dohode s IIHF, MOV a hráčskou asociáciou NHLPA. Tie hovorili o tom, že mužský turnaj sa bude hrať na klzisku podľa severoamerických štandardov.
IIHF však dala zelenú klzisku s rozmermi 60x26 metrov, teda približne 196,85x85,3 stopy.
Ide o plochu, ktorá je o viac než tri stopy kratšia než klasické klzisko NHL s dĺžkou 200 stôp (60,96 m) a zároveň len minimálne širšia než jeho štandardná šírka 85 stôp (25,91 m).
V minulosti síce NHL posielala hráčov na olympiádu s 60-metrovým ľadom, no vždy išlo o široké medzinárodné klzisko so šírkou 30 metrov, na aké sme zvyknutí aj z majstrovstiev sveta.
Typ klziska
Metre
Stopy
IIHF
60 m x 30 m
196.85 ft x 98.43 ft
NHL
60.96 m x 25.91 m
200 ft x 85 ft
ZOH (od 2022)
60 m x 26 m
196.85 ft x 85.30 ft
Z dostupných informácií tak vyplýva, že ľadová plocha v Miláne bude mať IIHF dĺžku a NHL šírku, čo je, vzhľadom na to, že veľkú časť turnaja budú tvoriť hráči zo zámoria, dosť neštandardné.
NHL sa k situácii zatiaľ nevyjadruje, no podľa informácií The Athletic si už preveruje detaily. Môže to naznačovať, že o tejto situácii nemusela vedieť vopred.
Rovnaký postup zvolila aj hráčska asociácia NHLPA.
Pre porovnanie, na poslednej olympiáde v roku 2022 v Pekingu sa prvýkrát hralo na spomenutých rozmeroch 60x26 metrov, no vtedy neboli na turnaji prítomní hráči z NHL.
V Soči 2014, keď boli hokejisti zo zámoria naposledy súčasťou hier, sa hralo na klziskách s medzinárodnými rozmermi 60x30 metrov.
Čo môže spôsobiť kratšie ihrisko?
Európski fanúšikovia sú zvyknutí na široké klziská používané na majstrovstvách sveta, kde je už na televíznej obrazovke vidieť, že hráči majú viac času aj priestoru ako v NHL. O to väčší kontrast môže priniesť prinesie milánska aréna.
Aj keď je rozdiel v dĺžke iba minimálny, kratšia hracia plocha môže výrazne znížiť priestor na manévrovanie a ovplyvniť samotnú dynamiku hry.
„Možno sa to nezdá ako veľký rozdiel, ale pre štadión, kde sa už bežne pohybujú obrovskí hráči, je to citeľné," uviedol zámorský expert Frank Seravalli.
Dodal, že niektoré tímy, a predovšetkým mužstvo USA, ktoré je postavené na sile a schopnosti tvrdo brániť, môže táto zmena zvýhodňovať.
Na menšom klzisku sa všetko deje rýchlejšie – hráči sú pod okamžitým tlakom, obrancovia majú k súperovi bližšie a čas na reakciu sa skracuje na minimum.
Hoci to môže viesť k atraktívnejšiemu, rýchlejšiemu hokeju, zároveň rastie riziko tvrdých stretov pri mantineloch, nekontrolovaných kolízií aj zranení.
Kratšie ihrisko navyše tlačí formácie bližšie k sebe, čo sťažuje rozohrávku, zvyšuje počet súbojov v tesných priestoroch a trestá každé zaváhanie.
V takomto prostredí môže aj drobná chyba viesť k okamžitej šanci súpera či nebezpečnému kontaktu v plnej rýchlosti.
Už februárový turnaj 4 Nations Face-Off ukázal, aké rýchle a fyzicky náročné medzinárodné zápasy vznikajú na menšom klzisku.
Reprezentácia navyše vždy prináša extra motiváciu – každý zákrok je tvrdší, každý súboj dôraznejší a nik nechce urobiť krok späť.
„Ak nám 4 Nations niečo ukázal, tak to, že tam nebolo miesto na jedinú chybu,“ pripomenul nedávno generálny manažér amerického tímu Bill Guerin.
Prešľap za prešľapom
Problematické rozmery sú len ďalší zo zvláštnych momentov sprevádzajúcich výstavbu arény.
Aréna Santagiulia je jeden z kľúčových projektov milánskej infraštruktúry pre ZOH 2026. Vyrastá v juhovýchodnej časti mesta, v štvrti Rogoredo – Santa Giulia, ktorá prechádza rozsiahlym urbanistickým rozvojom.
Nová hala má mať kapacitu približne 16-tisíc miest na sedenie, no podľa olympijských materiálov bude k dispozícii o dve tisíc miest menej.
Hostiť bude predovšetkým mužský hokejový turnaj, ale aj záver ženskej časti – semifinále, duel o bronz a finále – a rovnako aj parahokej.
Vedľa hlavnej arény sa má postaviť aj tréningová plocha, ktorú budú využívať všetky reprezentácie vrátane slovenskej.
Prvý problém? Od úvodnej fázy stavby sa očakávalo, že s dokončením haly to bude veľmi natesno. Výstavbu navyše poznačila pandémia koronavírusu či zvýšené náklady na stavebné materiály.
Jedným z najhlavnejších kritikov bola samotná NHL, ktorej vedenie dlhodobo varovalo pred prieťahmi.
Komisár Gary Bettman hlásil problémy už koncom roka 2023, keď sa na štadióne ešte ani nezačalo pracovať.
Zástupcovia NHL si boli halu pozrieť osobne aj pred pár týždňami. Cieľom bolo preveriť aktuálny stav príprav – od postupu stavebných prác v aréne až po technické zabezpečenie, logistiku tímov či zázemie pre hráčov.
„Malé pripomienky, ktoré mali, sú zapracované a budú spravené," ozrejmil pre Sportnet Igor Nemeček, riaditeľ hokejových turnajov na ZOH 2026.
Druhý problém? Obavy vyvolalo aj rozhodnutie, že MOV nemá žiadnu inú možnosť, ak by sa pre ďalšie neočakávané problémy hala nakoniec nestihla dokončiť.
Hoci sa najskôr špekulovalo o náhradnom dejisku vo Švajčiarsku, počas stretnutia v polovici novembra v Štokholme, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia MOV, IIHF a NHL, sa podľa zdrojov z ligy rozhodlo, že „plán B" nebude existovať.
„Každý chce, aby sa aréna dokončila včas. Všetkým na tom záleží a robia všetko pre to, aby to bolo pripravené," uviedol Nemeček.
Tretí problém? Od začiatku sa počítalo aj s tým, že organizátori budú mať dostatok času potrebného na testovacie akcie pred olympiádou, ktoré sú pre všetky športoviska povinné, no oneskorenia na výstavbe prinútili organizátorov k ďalším zmenám.
V októbri sa testovanie novej haly, ktoré sa malo uskutočniť začiatkom decembra, zrušilo. Po krátkom čase ale našiel nový termín.
Ak pôjde všetko podľa plánu, ľadová plocha v aréne Santagiulia sa začne vyrábať na začiatku decembra. Už pred Vianocami by malo byť všetko hotové.
Ľad v novej aréne si nakoniec vyskúšajú domáci hokejisti. Od 9. do 11. januára sa tam uskutoční finále Talianskeho pohára a finále talianskej hokejovej ligy.
Počas troch dní sa v aréne odohrá sedem zápasov, čo bude simulácia náročného olympijského programu.
Organizátori budú mať potom necelý mesiac na to, aby odstránil prípadné nedostatky a pripravil turnaj po športovej stránke.
„Za športovú časť zodpovedám ja a tá pripravená bude. Ak bude aréna hotová koncom decembra, verím, že všetko stihneme tak, aby bolo 31. januára – keď prídu prvé tímy a otvorí sa olympijská dedina – všetko nastavené a pripravené na používanie," dodal Nemeček.