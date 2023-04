Hráči z NHL opäť na olympiáde? Som optimista, hovorí šéf IIHF

Pre web španielskeho denníka Marca uviedol, že už v tejto veci rokoval s Hráčskou asociáciou zámorskej NHL (NHLPA) a plánuje sa stretnúť aj so zástupcami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Musíte vziať do úvahy, že pre celú generáciu hráčov to môže byť posledná šanca zažiť olympiádu. Som optimista," povedal Tardif.

Nie je to jednoduché, lebo musíte najskôr zosúladiť rozvrhy, ale od Soči 2014 už prešiel dlhý čas a najbližšia príležitosť bude v Miláne. Dvanásť rokov je veľa.

V reprezentačných dresoch sa hráči z NHL objavili aj v roku 2016 na Svetovom pohári v kanadskom Toronte, no súčasťou podujatia boli aj miešané tímy Severnej Ameriky do 23 rokov a Európy, v ktorom nechýbali viacerí Slováci.

Malo by to tak zostať minimálne do skončenia vojny na území Ukrajiny, ktorú od februára 2022 vedú Rusi s podporou Bielorusov.

"V prvom rade sa musíme prispôsobiť situácii, ktorú vytvorila vojna na Ukrajine. Nemôžeme poprieť silu ani vplyv Ruska v hokeji, ale musíme pozorne sledovať kroky MOV," vysvetlil prezident IIHF.

"Okrem iného z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné, aby sa Rusi a Bielorusi vrátili do súťaží v tejto ani v budúcej sezóne. Budeme sledovať aj to, aké kroky podniknú MOV a národné výbory v súvislosti s OH 2024 v Paríži," dodal.