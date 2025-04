Nitra čelí novej výzve, Žilina je na vlne. Semifinálová séria však bude bez hosťujúcich fanúšikov

NITRA/ŽILINA. Hokejisti HK Nitra sú proti Žiline v pozícii mierneho favorita semifinálovej série play off Tipos extraligy. V pozícii obhajcu majstrovského titulu budú čeliť rozbehnutému nováčikovi súťaže, ktorý získal sebavedomie po postupe cez Banskú Bystricu. Oba kluby sa po incidente zo vzájomného zápasu v Žiline v základnej časti dohodli, že v sérii budú absentovať fanúšikovia hosťujúcich tímov a pri kúpe vstupenky budú kluby vyžadovať doklad totožnosti.

Žilina je na vlne Na ľade sa odohrá štvrtá konfrontácia Nitry so Žilinou v histórii vyraďovacích bojov slovenskej extraligy.

Pamätná je najmä prvá z nich v roku 2006, keď senzácia vtedajšej sezóny Žilina v semifinále vyradila premiérového víťaza základnej časti Nitru 4:2 na zápasy a napokon získala historický titul. Ďalšie dve série z rokov 2016 (štvrťfinále) a 2017 (semifinále) už vyzneli pre tím spod Zobora jednoznačne 4:0. Nitra má so Žilinou bilanciu 4:0 aj vo vzájomných zápasoch základnej časti 2024/2025, no prebiehajúca play off už ukázala, že vyraďovačka je iná súťaž. Nitrania do nej vstúpili triumfom nad Popradom 4:2 na zápasy a v pozícii tretieho tímu dlhodobej časti začnú semifinále dvomi domácimi zápasmi.

„Séria s Popradom nás preverila a pripravila na semifinále. Myslím si, že Žilina hrá ofenzívnejší hokej, no sme na to pripravení. Žilina je na vlne, vo štvrťfinále hrala dobre. Ako klub je to nováčik ligy, no myslím si, že žiadny z jej hráčov nie je nováčik. Bude to kvalitná séria," uviedol kapitán HK Nitra Branislav Mezei.

Program semifinálovej série (na štyri víťazné zápasy) 1. zápas, piatok 4. apríla: Nitra - Žilina /18.00/ 2. zápas, sobota 5. apríla: Nitra - Žilina /18.00/ 3. zápas, utorok 8. apríla: Žilina - Nitra /18.00/ 4. zápas, streda 9. apríla: Žilina - Nitra /18.00/ Prípadný 5. zápas, piatok 11. apríla: Nitra - Žilina /18.00/ Prípadný 6. zápas, nedeľa 13. apríla: Žilina - Nitra /18.00/ Prípadný 7. zápas, utorok 15. apríla: Nitra - Žilina /18.00/

Nová výzva pre Nitru Nitrania dokázali v základnej časti nájsť recept na Žilinu, v štyroch zápasoch jej dovolili iba päť gólov. V pozícii najofenzívnejšieho tímu ligy (194 gólov v základnej časti, 23 v šiestich zápasoch štvrťfinále) si verí aj na „vlkov,“ hoci dôležitá bude aj defenzíva. „Útočnú hru máme v našej DNA, no prvoradá je defenzíva. Dopredu môžeme kreovať a zakončiť, no nedá sa spoliehať na to, že v každom zápase strelíme 5-6 gólov. Dôležité bude dodržať systém a využiť diery súpera,“ konštatoval tréner Nitry Andrej Kmeč.

Kormidelník obhajcu majstrovského titulu si uvedomuje silné stránky súpera, ktorý si v základnej časti získal rešpekt. „Čaká nás nová výzva a kvalitný súper. Rešpektujeme jeho silu, no veríme svojim veciam. Uvidíme, čo to prinesie. Žilina je nováčik, ale so skúsenými hráčmi. Dokázali to počas základnej časti a aj v play off proti Banskej Bystrici. To všetko je však už história a dôležité bude, ako budeme nastavení a pripravení v danom momente,“ poznamenal Kmeč.

Hlavný tréner HK Nitra Andrej Kmeč.

Kľúčom k úspechu je defenzíva Podľa „papierových“ predpokladov mala byť séria Žiliny s Banskou Bystricou vyrovnaná, no nováčik ju ukončil už po piatich zápasoch. Prehral iba jeden, z domácej facky 0:8 v druhom zápase sa otriasol najlepším možným spôsobom a tromi víťazstvami za sebou zamieril do najlepšej štvorky. „Keby nám to niekto pred sezónou povedal, brali by sme to všetkými desiatimi,“ povedal útočník Rastislav Dej pre TASR.

Žilinčania si uvedomujú silu súpera, no veria v pokračovanie hokejovej eufórie. „Vieme, proti komu ideme hrať. Nitrianske mužstvo hrá dlhšie pokope, majú to dobre poskladané. Bude to náročná séria ako každá v play off. Ideme do toho plní očakávania. Hovorí sa, že v play off víťazí defenzíva, tak som to zažil aj počas rokov v českej extralige. Aj teraz to bude kľúč k úspechu,“ poznamenal Dej.

Štatistiky Nitra - Žilina Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Nitry: 2:0, 4:3 (v), 3:1, 5:1 (v) Nitra - Žilina v play-off: 2005/2006, semifinále: 2:4 na zápasy 2015/2016, štvrťfinále: 4:0 2016/2017, semifinále: 4:0



Sme namotivovaní Žilinčania sa budú spoliehať aj na hokejový „boom,“ ktorí spôsobili návratom do najvyššej súťaži i úspešným účinkovaním v základnej časti a umocnili ho štvrťfinálovým postupom cez Banskú Bystricu. „Sme namotivovaní a cítime podporu ľudí. Tešíme sa na semifinále a uvidíme, čo to prinesie. Chvíľku sme sa tešili z postupu, no rýchlo sme sa začali pripravovať na ďalšiu sériu, aby sme aj v nej boli úspešní," konštatoval obranca Matúš Holenda.