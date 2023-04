Slovenskú reprezentáciu čaká dvojzápas s Českom, tím opustil zranený útočník

Do kádra pribudol len brankár Stanislav Škorvánek, no pre zranenie z neho vypadol Andrej Kollár.

"S Andrejom sme volali, stále nie je fit. Už je to nejaký čas čo nehral, takže sme sa rozhodli, že to tento rok skúsime bez neho," uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

"Všetci ste videli, čo predvádzal v play-off, je tu zaslúžene. Brankárov máme dosť, sú vyrovnaní, každý má šancu dostať sa do nominácie a ja sa teším na to, ako sa o to pobijú," dodal Frühauf.