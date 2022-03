Sám nevie, ako gól padol. Mečbal neodvrátila ani rusko-ukrajinská spolupráca

Po tom, čo uspeli aj v siedmom, získali vo štvrťfinále play off Tipos extraligy postupový mečbal. Avšak tentoraz na to potrebovali porciu extra času.

„Triafal som len do brankára a prepadlo mu to tam,“ opisoval Matoušek rozhodujúci moment zo 66. minúty stretnutia.

Slovan v závere riadnej hracej doby súpera pritlačil, ale ten odolával a potvrdil, že jeho konkurencieschopnosť v tejto sérii rastie.

Kým prvý zápas prehrali Prešovčania výrazným rozdielom (2:6), v druhom a treťom rozhodol jediný gól (1:2, resp. 2:3 po predĺžení).

„To, čo sme čakali, sa aj deje. Prešov je v defenzíve dobrý, jeho hráči nám vedia utiecť a občas nás aj zatlačiť. Kto si myslel, že to bude jednoduché, tak sa veľmi mýlil,“ vyhlásil Matoušek.

„Bolo to ťažké. Zápas sa dostal do predĺženia, čo sme určite nechceli. Zostali sme trocha zaskočení, súper nám šliapal po krku,“ vravel autor druhého gólu Slovana Martin Belluš, ktorý najprv pálil do hornej žŕdky a nahodený puk sa odrazil do brány od jeho korčule.