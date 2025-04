ONLINE: HC Prešov - HK Skalica dnes, Tipos SHL LIVE (finále - 2. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 2. zápasu finále play-off TIPOS SHL medzi Prešovom a Skalicou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



HC Prešov



Dlhá prestávka zanechala stopy na prešovských hráčoch. Nemali dobrý rozbeh, ale zvládli strieľanie gólov, a to je najpodstatnejšie. Nakoniec vykonali čistú prácu. Vyhrali 4:0, posledný zásah prišiel pri hosťujúcom bez brankára v oslabení.



HK Skalica



Skalicu jednoznačne držal brankár Michal Vojvoda, no vpredu to nebolo ideálne. Dobré šance mali Stupka či Podolinský, ale hosťom jednoducho nič nepadlo do prešovskej siete. Inak to však môže dopadnúť dnes večer.