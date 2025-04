ONLINE: HC Prešov - HK Skalica dnes, Tipos SHL LIVE (finále - 1. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 1. zápasu finále TIPOS SHL medzi Prešovom a Skalicou.



HC Prešov



Prešov po rýchlom vybavení Levíc v rovnakom duchu zatočil aj s Považskou Bystricou. Vďaka tomu získal 11 dňové voľno, ktoré bolo jednak príliš dlhé, no na druhej strane vítané, pretože hráči si doliečili nejaké zranenia. Tréner Skudra ešte neprehral. Bilanciu v play-off má v pomere 8:0. Teraz je však jasné, že do tretice to 4:0 nebude, to by sa musel stať skutočný zázrak.



HK Skalica



Obrovské množstvo síl nechali Skaličania na ľade Dubnice v nedeľu 13. apríla, keď sa hral rozhodujúci zápas v boji o finále. Bol to historicky najdlhší duel na Slovensku. Trvalo to do času 129:46, kým obojstranne vyčerpaných aktérov neposlal do kabín skalický útočník Lukáš Kuba. Považanom ostali oči pre plač, radosť sršala zo Záhorákov. Do finále postúpili prvý raz od roku 2018.