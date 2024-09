V Miláne už aj s Dvorským. Ako bude vyzerať tím Slovenska na ZOH 2026?

Dobrú šancu na dôležitú úlohu v mužstve totiž bude mať Dalibor Dvorský . Je zvláštne, že doposiaľ nedostal šancu ani jeden duel za seniorov, keďže patrí k najväčším slovenským talentom a draftovaný bol už pred rokom v najlepšej desiatke. Do olympiády by mal stihnúť minimálne zopár zápasov v NHL.

Zostavili sme projekciu, ako by mohla vyzerať slovenská reprezentácia na tomto turnaji. Nechýbajú v nej nové mená. Hráči z KHL v nej nie sú zahrnutí, keďže nie je vylúčené, že liga nebude mať prestávku v kalendári, ak by Rusku nebolo umožnené na tomto turnaji štartovať.

Hoci sa Peter Cehlárik nezúčastnil na olympijskej kvalifikácii, ak jeho výkonnosť vo švédskej SHL neklesne a ukáže sa v pozitívnom svetle na najbližšom svetovom šampionáte, v nominácii na ZOH by ho už tréneri nemuseli vynechať. Jeho stálou dvojičkou je Marek Hrivík a spoločne by si mohli zahrať znova aj na zimnej olympiáde.

Štvrtá formácia zas bude mať za úlohu bojovať a brániť, ak to bude nutné. Najotáznejším postom v projekcii je pritom center, na ktorého sa tlačí niekoľko adeptov, no vzhľadom na nedávne nominácie by sa tu mohol dostať kapitán Litvínova Matúš Sukeľ . Bez šance nie sú ani Čacho, Roman či Myklucha.

Silní v defenzíve

Prvá obranná dvojica Slovákov by mohla patriť z defenzívnej stránky k najkvalitnejším na celom turnaji. Martin Fehérváry i Erik Černák totiž pravidelne nastupujú proti najnebezpečnejším hráčom NHL.

Najväčšou hviezdou obrany by sa však do roku 2026 mohol stať Šimon Nemec. Ten by mohol využiť svoj vynikajúci prehľad a podporovať útok, ak by mal vzadu istotu v podobe Patrika Kocha.

Do tretej formácie sa zmestí dvojica z českej extraligy, konkrétne Peter Čerešňák a Michal Ivan, ktorí patria k pravidelne reprezentujúcim hráčom.

Pozíciu siedmeho beka dostal v projekcii Samuel Kňažko. Ak by však tréneri chceli hrať so štyrmi obrannými pármi, čo pri týchto menách nemusí byť samozrejmosť, miesto v zostave by mohol dostať aj talentovaný Luka Radivojevič.