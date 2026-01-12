Popradskú pevnosť nedobyli ani rozbiehajúci sa Spišiaci. Výhonský: Vyrovnaný hokej

Piate derby v tejto sezóne prinieslo ôsmu domáce víťazstvo Popradu v rade a ukončenie trojzápasovej víťaznej série Spišskej Novej Vsi, ktorá prehrala prvýkrát od príchodu fínskeho kormidelníka Tommho Hämäläinenana striedačku.
Popradčania sa po piatkovej prehre v Žiline, kde po prvej tretine vyhrávali 2:0, aby napokon prehrali hladko 2:5, stretli v sobotu na tímovom mítingu.
„Včera sme mali veľmi dobrý a úprimný rozhovor o našich hodnotách, identite a štandardoch. Aj v piatok sme mali dobrý štart do zápasu, ale hokej sa hrá na tri tretiny. Na rozdiel od piatku sme to dnes zvládli celých 60 minút.
Samozrejme, boli momenty, kedy nás Spišská zatlačila, čo je normálne. Ale som hrdý na to, ako chlapci zareagovali po piatku a po včerajšom mítingu. Verím, že sme si dnešné víťazstvo zaslúžili,“ povedal po víťazstve 4:1 popradský tréner Mikke Pellegrims.
Slová z mítingu padli na úrodnú pôdu. Už po 23 sekundách strelil Andrew Calof po prihrávke Adama Cracknella úvodný gól zápasu a popradská úderka pridal po necelých trinástich minútach aj druhý gól, keď si Calof s Cracknellom vymenili úlohy a popradský kapitán zvyšoval na rozdiel dvoch gólov.
Žilina ich nemátala
„Naša prvá lajna má veľkú ofenzívnu silu. Keď človek vedie hneď od úvodu, tak je to veľmi nápomocné a oveľa jednoduchšie sa na to nadväzuje. Išlo to tak, ako to malo,“ skonštatoval po zápase Alex Výhonský, ktorý v úvode druhej polovice zápasu zvyšoval na 3:0.
Ako priznal, hoci výsledok vyzerá jednoznačne, zápas nebol jednoduchý. Veď pred týždňom bolo všetko inak a v Spišskej ťahali za kratší koniec Popradčania.
„Vedeli sme, že Spišská je po obmene, majú nového trénera, ktorý hrá rýchly hokej a na puku. Takže sme si na to dnes dávali pozor. Ale aj napriek výsledku to bol u ich strany dobrý vyrovnaný hokej,“ pochválil aj súpera.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Spišská Nová Ves
Keďže po prvej tretine vyhrávali Popradčania rovnakým výsledkom ako v Žiline, natískala sa otázka, či ich to v kabíne trochu mátalo.
„Nejako sme to neprízvukovali. Vieme, že v tejto sezóne bola veľa tých zápasov, v ktorých sme viedli a nakoniec sme ich nedotiahli do víťazného konca.
Ale nemôžeme na to myslieť a stále sa sústredíme na tú ďalšiu tretinu, aby sme podali čo najlepšie výkony,“ reagoval Peter Kundrik, ktorý necelých sedem minút pred koncom tretej tretiny zvyšoval na 4:0 a definitívne pochoval snahy Spišiakov o zdramatizovanie zápasu.
Na série nepozerajú
To, že vyhrali ôsmy domáci zápas v rade, ani Výhonský ani Kundrik podľa vlastných slov príliš nevnímali.
„Ani som netušil, že už to je toľko. Sme za to veľmi radi, keďže tie domáce zápasy je dôležité vyhrávať. Mali sme teraz obdobie, keď to trošku z nášho pohľadu haprovalo, ale dobré mužstvo nájde cestu k víťazstvu. Čižetreba sa z toho odraziť a nazbierať čo najviac bodíkov,“ povedal Výhonský.
„Ja osobne to neregistrujem. Aj tréner nám prízvukuje, aby sme nepozerali na nejaké série alebo na víťazné zápasy. Proste chceme ísť od zápasu k zápasu a to je náš cieľ momentálne,“ dodal Kundrik.
O vplyve rôznych sérii na hlavy hráčov hovorili aj tréneri. „Keď vyhráte určitý počet zápasov, uspokojíte sa. Verím, že sme si tým už definitívne prešli.
Mali sme úspešnú sériu, najmä v decembri, a potom sme v januári prestali robiť to, čo sme mali, aby sme boli úspešní,“ vyjadril sa domáci tréner.
Chceli hrať inak
Tréner Spišiakov Tommi Hämäläinen okúsil prvú prehru od návratu na Slovensko. Príčiny prehry videl úplne jasne. „Veľa sme hovorili o tom, že sme v piatok pre virózu nehrali.
A rozoberali fakt, že súper je v hernom rytme. Zdôrazňovali sme, že musíme vyvinúť veľké úsilie a vložiť do toho energiu, aby sme boli schopní konkurovať. To sa však nestalo, neboli sme tam,“ hodnotil po zápase fínsky kormidelník, ktorému po troch víťazstvách chýbal aj tímový duch.
„Keď dosiahnete úspech, začnete si myslieť, že môžete hrať tak, ako ste hrali doposiaľ. To sa dnes stalo nám. V hokeji musíte držať spolu, lebo z toho pramenia dobré veci.
Ak však robíte veci len sami za seba, vyzerá to takto a momentálne z toho nemáme dobrý pocit,“ zdôraznil, hoci jediný gól Spišiakov prišiel v závere zápasu práve po výbornej individuálnej práci Danicka Martela.
Števuliak: Také šance by sme mali premieňať
„Zlý vstup do zápasu. Hneď v prvom striedaní sme inkasovali. Pripravovali sme sa na to, v piatok sme nehrali, mali sme dosť sil, ale takýto vstup do zápasu sme si nepredstavovali,“ povzdychol si po zápase Patrik Števuliak.
Práve on bol tým hráčom, ktorý mohol minimálne dvakrát zmeniť priebeh zápasu. V polovici prvej tretiny spálil jednu vyloženú šancu na vyrovnanie, ďalšiu tutovku mal na hokejke dve minúty pred koncom druhej tretiny, keď domáci už viedli trojgólovým rozdielom.
„Možno sme potrebovali viac kľudu v zakončení. Hoci ich podržal aj brankár, šance ktoré sme mali, by sme mali premieňať. My sme tie góly nedali a už potom ten gól prišiel neskoro a už sa s tým výsledkom nedalo nič robiť,“ smutne poznamenal Števuliak po zápase.
Podľa neho zrušený piatkový zápas v Košiciach nebol problémom.
„Jeden zrušený zápas vás z rytmu nedostane. Chceli sme do tohto zápasu vstúpiť lepšie, ako sme vstúpili. To sa nám bohužiaľ nepodarilo a potom Poprad už trošku tú hru kontroloval a my sme sa nevedeli strelecky presadiť.
Hlavne proti Popradu sme to derby chceli vyhrať. Predstavovali sme si to inak, hlavne, že budeme aj inak hrať. Takýto výkon si nepredstavoval asi nikto z nás a už sa to nesmie opakovali. Musíme v ďalších zápasov hrať lepšie,“ dodal Števuliak.
Popradčania si víťazstvom upevnili šiestu priečku v tabuľke a v piatok budú chcieť potvrdiť návrat k decembrovej skvelej forme na ľade trápiaceho sa Trenčína.
Spišiaci ostali predposlední, ale minimálna strata na mužstvá pred nimi ostal zachovaná, keďže aj Michalovce a Trenčín svoje zápasy prehrali. V piatok ich čaká náročný domáci duel proti Nitre a určite budú chcieť využiť kolísavú formu vicemajstra.