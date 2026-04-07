ONLINE: HK Poprad - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 3. zápas)

Hokejisti HK Poprad a HK Nitra dnes hrajú 3. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Stav série je po úvodných zápasoch vyrovnaný 1:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Nitra dnes LIVE (hokej, semifinále play-off, 3. zápas, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
07.04.2026 o 17:30
3. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
HK Nitra
Víťaz základnej časti má za sebou dramatickú štvrťfinálovú sériu s Michalovcami. Po úvodnom víťazstve 4:3 po predĺžení prišla série dvoch prehier, na ktoré Nitra odpovedala dvoma víťazstvami. Po prehre v Michalovciach dospela séria až do rozhodujúceho siedmeho zápasu, ktorý však presvedčivo ovládol favorit po výsledku 5:1.
Víťaz základnej časti má za sebou dramatickú štvrťfinálovú sériu s Michalovcami. Po úvodnom víťazstve 4:3 po predĺžení prišla série dvoch prehier, na ktoré Nitra odpovedala dvoma víťazstvami. Po prehre v Michalovciach dospela séria až do rozhodujúceho siedmeho zápasu, ktorý však presvedčivo ovládol favorit po výsledku 5:1.
HK Poprad
Blízko od konca sezóny boli aj Popradčania. Mužstvo vedené Mikeom Pellegrimsom totiž po úvodných dvoch porážkach prehrávalo aj na domácom ľade proti Žiline už 0:3. Namiesto vybojovaného mečbolu však prišiel obdivuhodný obrat a zníženie série. To sa napokon ukázalo byť kľúčovým momentom celej série, keď sa Popradu podarilo uspieť vo zvyšných stretnutiach a postúpiť cez vlkov po výsledku 4:2 na zápasy.
Blízko od konca sezóny boli aj Popradčania. Mužstvo vedené Mikeom Pellegrimsom totiž po úvodných dvoch porážkach prehrávalo aj na domácom ľade proti Žiline už 0:3. Namiesto vybojovaného mečbolu však prišiel obdivuhodný obrat a zníženie série. To sa napokon ukázalo byť kľúčovým momentom celej série, keď sa Popradu podarilo uspieť vo zvyšných stretnutiach a postúpiť cez vlkov po výsledku 4:2 na zápasy.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 3. semifinálového zápasu Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Lepšou vzájomnou bilanciou zo základnej časti sa môžu pochváliť Nitrania, ktorí zvíťazili v troch z celkových štyroch zápasov. V dvoch prípadoch sa pritom duel skončil iba rozdielom jediného gólu. Podobne bol na tom aj zápas s víťazným koncom pre Poprad, ktorý triumfoval po góle Sproula tým najtesnejším gólovým výsledkom. Aktuálny stav série je však vyrovnaný 1:1, keď po úvodnom víťazstve Popradu zvládla zareagovať aj domáca Nitra v podobe zvládnutého dramatického súboja.
Lepšou vzájomnou bilanciou zo základnej časti sa môžu pochváliť Nitrania, ktorí zvíťazili v troch z celkových štyroch zápasov. V dvoch prípadoch sa pritom duel skončil iba rozdielom jediného gólu. Podobne bol na tom aj zápas s víťazným koncom pre Poprad, ktorý triumfoval po góle Sproula tým najtesnejším gólovým výsledkom. Aktuálny stav série je však vyrovnaný 1:1, keď po úvodnom víťazstve Popradu zvládla zareagovať aj domáca Nitra v podobe zvládnutého dramatického súboja.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.