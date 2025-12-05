ONLINE: HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 25. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HC MONACObet Banská Bystrica.
Poprad sa po reprezentačnej prestávke vrátil vo víťaznej forme, keď zaznamenal štyri víťazstvá v rade, keď si postupne poradil s Trenčínom, Nitrou, Slovanom Bratislava a Zvolenom. Po porážke s Liptovským Mikulášom zvíťazil na prešovskom ľade, v poslednom kole ale podľahol Michalovciam. Napriek tomu Popradčania natiahli svoju bodovú sériu na sedem zápasov.
Banská Bystrica sa vrátila po reprezentačnej prestávke víťazne, keď uspela na domácom ľade 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom. Následne však nestačila na Michalovce a Košice, pričom jej ďalšie zápasy boli odložené z dôvodu choroby v tíme. Po návrate ale schytali na domácom ľade debakel 1:8 s Nitrou, doma zas podľahli rivalovi zo Zvolena 0:4. V poslednom kole si barani poradili s Prešovom 6:0.
Poprad sa po reprezentačnej prestávke vrátil vo víťaznej forme, keď zaznamenal štyri víťazstvá v rade, keď si postupne poradil s Trenčínom, Nitrou, Slovanom Bratislava a Zvolenom. Po porážke s Liptovským Mikulášom zvíťazil na prešovskom ľade, v poslednom kole ale podľahol Michalovciam. Napriek tomu Popradčania natiahli svoju bodovú sériu na sedem zápasov.
Banská Bystrica sa vrátila po reprezentačnej prestávke víťazne, keď uspela na domácom ľade 5:4 po nájazdoch s Liptovským Mikulášom. Následne však nestačila na Michalovce a Košice, pričom jej ďalšie zápasy boli odložené z dôvodu choroby v tíme. Po návrate ale schytali na domácom ľade debakel 1:8 s Nitrou, doma zas podľahli rivalovi zo Zvolena 0:4. V poslednom kole si barani poradili s Prešovom 6:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.