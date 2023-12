Seattle prišiel o brankára. Povolali zabudnutého muža z farmy

Driedger nechytal v NHL od sezóny 2021/22. Po expanznom drafte s ním rátali ako s Grubauerovým rovnocenným partnerom, avšak podpriemerné výkony ho poslali do vyhnanstva farmy.

Klub preto oznámil, že z AHL povolal Chrisa Driedgera. S ním do NHL prichádza aj obranca Jaycob Megna.

Ak by nastúpil v drese Kraken, bol by to jeho prvý štart v NHL od 1. mája 2022.