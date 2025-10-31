Nechal by sa zmraziť a dúfal, že o 400 rokov možno získa nové telo. Legenda má bizarný plán

Peter Forsberg. (Autor: REUTERS)
SITA|31. okt 2025 o 12:53
V tej dobe by sa možno dali obnoviť bunky.

BRATISLAVA. Bývalý švédsky hokejista Peter Forsberg už uvažuje o ďalekej budúcnosti a o technológiách, ktoré by vtedy mohli existovať.

Vzhľadom na jeho kariéru, počas ktorej dostal množstvo úderov a podstúpil až 22 operácií, jeho telo má po tom všetkom stopy - trpí bolesťami chrbta aj ramien.

Nedávno schudol 15 kíl a 52-ročný bývalý útočník sa snaží o svoje telo starať čo najlepšie. Ide to stále ťažšie, keďže človek starne.

"Chcem žiť čo najdlhšie. Keď ste starší, vyberá si to na tele väčšiu daň, ak sa s ním zle zaobchádza. Keď ste mali 20, mohli ste robiť, čo ste chceli, takže teraz sa budem snažiť udržať si túto váhu a životný štýl," povedal pre Aftonbladet.

Fascinuje ho starnutie a pohrával sa so špeciálnym nápadom, ako zostať čo najdlhšie "svieži". Premýšľa, nad tým, že by sa nechal zmraziť a riskol by situáciu, že sa napríklad zobudí o 400 rokov neskôr.

V tej dobe by sa možno dali obnoviť bunky. "Alebo vezmete mozog, presuniete ho a získate nové telo. Za posledných 100 rokov sa toho udialo dosť veľa," priblížil na margo posunu ľudstva v rôznych oblastiach.

Forsberg to síce nemyslel úplne vážne, hoci si to jeho priatelia mysleli. Uvažuje však o alternatívach a toto by mohla byť jedna z nich. "Možno zmrazím aj kamaráta, aby som mal s kým tráviť čas, keď sa rozmrazíme," uzatvoril Švéd s úsmevom.

dnes 12:53
