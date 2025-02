Cehlárik má nový slovenský rekord, o ktorom ani netušil. Extra energiu mu dodáva syn

Pri poznámke TASR o vytvorení slovenského rekordu prekvapene poznamenal: "Priznám sa, nevedel som o tom. Dozvedel som sa to od vás."

Neskôr síce absolvoval štvorročné pôsobenie v zámorí, no po ňom sa vrátil do Švédska rovnako ako po anabázach v KHL, resp. Švajčiarsku.

SHL je náročná súťaž, ale je to o to väčšia zábava, pretože je s tým spojená veľká súťaživosť. Aj život vo Švédsku nám vyhovuje. Viem si predstaviť, že tu budem vychovávať svoje deti."

Hráči idú naplno, dávajú do toho všetko. Zamiloval som sa do toho už v mladšom veku.

"Prostredie vo Švédsku ma formovalo od mojich 16-tich rokov. Takisto aj generácia, ktorá bola v tom čase v Luley. Je mi blízky tunajší štýl hokeja, ale aj to, ako funguje liga.

"Tu vo Švédsku je to bežné meno a aj u nás v rodine máme Andreja - môjho brata. Meno Andreas sa jednoducho vyslovuje v oboch jazykoch a páči sa mi aj jeho význam," povedal Cehlárik pre TASR.

Energia navyše

Novú životnú rolu si užíva a vníma aj impulz, ktorý prišiel narodením potomka.

"Prinieslo mi to veľa nových pocitov, ktoré som predtým nemal. Od prvých dní mi to dodalo novú energiu.

Po jeho narodení sa nám doma, samozrejme, zmenil režim. Je to teraz trochu ťažšie, ale dá sa to zvládnuť. Do postele sa zvyčajne dostanem okolo polnoci a vstávam o 6.30, čo je celkom v poriadku.

Manželka medzitým vstáva ešte raz. Noci sú fajn, no malý je veľmi aktívny potom cez deň," poznamenal Cehlárik s úsmevom a k téme "otec - hokejista" dodal: "Môj dobrý kamarát mi vravel, že hráči dostali po narodení dieťaťa akúsi energiu navyše a začalo sa im viac dariť.