Regendov gól po 1119 dňoch spustil kanonádu. Teraz získal stabilné miesto v NHL

Príbeh michalovského rodáka je skutočne zaujímavý. Do najlepšej ligy sveta si našiel cestu, hoci v juniorských rokoch skautov nezaujal a nikdy draftom neprešiel.
Zlom v jeho kariére nastal, keď sa ako 20-ročný vrátil po pôsobení v Škandinávii do rodných Michaloviec, kde si vybojoval miesto medzi mužmi.
Po skvelých výkonoch na olympiáde a majstrovstvách sveta mu dal šancu Anaheim, tam si však stabilné miesto nezískal a neskôr sa v rámci výmeny sťahoval do San José.
V novom klube mal silný predsezónny kemp, no sezónu začal po tretíkrát v rade znova na farme. Ani dva góly v dvoch zápasoch mu pri prvom povolaní vyššie na zotrvanie nestačili.
Naďalej trpezlivo čakal a pri ďalšom povolaní svoju šancu naplno využil.
Na farmu najnovšie smeruje 20-ročný Igor Černišov, ktorý nazbieral v 15 zápasoch NHL až 11 bodov. Dôvod je prostý, ten totiž nemusel prejsť waiver listinou.
Z extraligy do NHL
Keď v lete 2020 vykorčuľoval Pavol Regenda na ľad v Michalovciach, zrejme nikto nečakal, čo všetko sa mu podarí v nasledujúcich rokoch.
Pôvodne sa mal s mužstvom Dukla Michalovce len pripravovať na novú sezónu, ale v tréningoch zaujal natoľko, že s ním koncom augusta podpísali zmluvu.
Hneď pri extraligovom debute zaujal dvoma asistenciami. Sezónu zakončil po bodovo vydarenom playoff ako druhý najproduktívnejší Slovák v tíme po Samuelovi Takáčovi.
V nasledujúcej sezóne bol najlepším strelcom tímu a druhý v produktivite. Ešte viac však zaujal výkonmi v drese slovenskej reprezentácie.
Na olympiáde pomohol k bronzu 4 bodmi (1+3) v 7 zápasoch a na majstrovstvách sveta bol s 5 gólmi v 8 dueloch najlepším strelcom Slovenska.
Čím ďalej sa hlasnejšie hovorilo o záujme z NHL. Prvého júna 2022 oficiálne podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s Anaheim Ducks.
V kempe pred sezónou 2022/23 sa mu mimoriadne darilo a vybojoval si miesto na súpiske v otváracom zápase sezóny.
Stal sa vôbec prvým nedraftovaným Slovákom, ktorý sa presadil do NHL priamo zo slovenskej extraligy.
Bojoval ďalej, nezlákala ho Európa
Hoci si dokázal miesto na súpiske Anaheimu vybojovať v najkratšom možnom čase, neusadil sa v NHL natrvalo. Po 14 zápasoch bol v decembri poslaný na farmu do San Diega.
Ešte predtým však stihol streliť do siete Minnesoty pri prehre 1:4 svoj premiérový gól v najlepšej lige sveta. Po zápase bol vyhlásený za druhú hviezdu duelu.
Do NHL sa znova pozrel až o 15 mesiacov neskôr, keď v marci 2024 naskočil do piatich zápasov, no nepodarilo sa mu v nich bodovať.
V sezóne 2024/25 už v prvom tíme Anaheimu šancu nedostal, na farme zažíval bodovo najslabší ročník a 22. januára bol vymenený do San Jose Sharks za Justina Baileya.
V AHL tíme San Jose Barracuda mu to sadlo viac a začal znova pravidelnejšie bodovať. V playoff bol najlepším strelcom tímu, no stačili mu na to len 3 góly.
Hoci mal údajne počas leta lákavé ponuky z KHL a českých Pardubíc, rozhodol sa zotrvať v zámorí a naďalej bojovať o NHL.
Po skvelom kempe šancu nedostal
V rámci prípravy pred aktuálnou sezónou odohral tri zápasy. Proti svojmu bývalému klubu z Anaheimu skóroval a proti Vegas Golden Knights zaknihoval až 4 asistencie, hoci súper nastúpil v NHL zostave.
„Pavol Regenda chce byť súčasťou tohto tímu a odvádza skvelú prácu, aby sa do tejto pozície dostal,“ pochválil ho novinár Max Miller.
Spomedzi hráčov, ktorí v NHL príprave odohrali aspoň 45 minút mal 3. najvyšší počet bodov v prepočte na hrací čas. Vyšší ho mali len Wyatt Johnston z Dallas Stars a Robert Thomas zo St. Louis Blues.
Hoci proti Vegas bodovo explodoval, bol poslaný na farmu. Musel však absolvovať 24 hodín na waiver listine, odkiaľ si ho mohol stiahnuť ktorýkoľvek tím NHL.
Ale, nikto neprejavil o neho záujem.
Na góly nepotreboval hokejku
Začiatkom decembra sa dočkal povolania k prvému tímu, aj keď na farme v Barracude nepatril v prebiehajúcej sezóne k najproduktívnejším hráčom.
Hneď v prvom zápase proti Utahu skóroval. Bolo to nekonečných 1119 dní od jeho posledného gólu v NHL. Dal si tým predčasný darček k 26. narodeninám, ktoré v danom týždni oslávil.
VIDEO: Druhý kariérny gól Pavla Regendu v NHL, čakal naň dlhých 1119 dní
„Každý deň sa snažím dokazovať, že sem patrím, tvrdo pracujem a užívam si každý moment,“ povedal po zápase.
Vyjadril sa k nemu aj tréner Warsofsky: „V AHL hrá dobre, vyhráva súboje a výborne používa svoje telo. A to presne aj potrebujeme. Máme strelcov, ale chýbal nám veľký silový hráč pred bránkou.“
V ďalšom zápase proti Washingtonu skóroval tiež. „Som silný pred bránkou, preto ma tam tréneri postavili. A vyplatilo sa to,“ skonštatoval Regenda.
V obidvoch prípadoch nepotreboval na gól hokejku. Puk sa pri ceste do siete o neho obtrel, keď si plnil svoje povinnosti v predbránkovom priestore.
Ale ani dva góly po dvoch zápasoch nestačili a po návrate zraneného Jeffa Skinnera bol znova poslaný na farmu.
Nevídaný hetrik všetko zmenil
Ďalšia šanca prišla na Silvestra v stretnutí proti Minnesote. V zápase síce nebodoval, no za tri dni proti Tampa Bay explodoval hetrikom, hoci na ľade strávil iba 9 minút a 11 sekúnd.
V celej histórii NHL vsietil hetrik s nižším zápasovým vyťažením len jeden hráč. Bol ním Ian Laperriere, ktorý to v októbri 2000 zvládol s časom na ľade o 54 sekúnd nižším.
„Dal som viac gólov tu ako za Barracudu, takže som za to šťastný. Neviem čo bude ďalej, užívam si každý deň v NHL a snažím sa robiť čo môžem," neskrýval nadšenie.
Po 9 zápasoch mal na konte 8 bodov (7+1) a darilo sa mu viac ako v AHL, kde za 28 zápasov nazbieral 12 bodov (4+8).
Pozornosť upútal aj momentom proti Floride, keď o NHL bojoval doslova. Po nešetrnom zákroku Balinskisa na tínedžera Misu sa ho bez váhania zastal a zhodil rukavice.
VIDEO: Súboj Pavol Regenda vs. Uvis Balinskis
Fanúšikovia si ho rýchlo obľúbili a radi vo svojom tíme vidia produktívneho a zároveň tvrdého hráča.
Na farmu sa tak skoro nevráti
Medzičasom odohral dostatočný počet zápasov, aby sa mu zrušila waiver výnimka. Už ho nie je možné poslať do nižšej ligy bez ponúknutia ostatným tímom.
Ak o neho v San Jose nechcú prísť, v najbližšej dobe ho na farmu nepošlú. Uplynulú noc do AHL preradili 20-ročného Igora Černišova, keďže potrebovali uvoľniť miesto na súpiske.
Ten v 15 dueloch nazbieral až 11 bodov, no vzhľadom na nováčikovský kontrakt nemusel prejsť waiver listom a príliš iných možností vedenie Sharks nemalo.
Pavol Regenda pred najbližším zápasom trénuje vo formácii s Adamom Gaudettom a Collinom Grafom. V noci z piatka na sobotu hrajú proti New York Rangers.
Nechajme sa prekvapiť, aké pokračovanie bude mať neobyčajný príbeh Pavla Regendu.
