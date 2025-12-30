Regenda sa môže znova ukázať. San Jose ho povolalo z farmy do NHL

Slovenský hokejista Pavol Regenda sa vracia do prvého tímu San Jose Sharks.
Vedenie klubu NHL ho v utorok povolalo z farmárskeho mužstva San Jose Barracuda (AHL) po tom, ako útočník Adam Gaudette utrpel zranenie v dolnej časti tela.
Miesto na súpiske „žralokov“ sa uvoľnilo už minulý týždeň po presunutí Ethana Cardwella na farmu.
Slovenský krídelník by mohol nastúpiť za Sharks v stredu v domácom dueli s Minnesotou, pokiaľ nebude môcť Gaudette hrať. Štart amerického centra je podľa zámorských médií otázny.
Dvadsaťšesťročný Regenda už v prebiehajúcej sezóne odohral za Sharks dva zápasy v úvode decembra, strelil v nich dva góly.
Najprv skóroval v tohtosezónnom profiligovom debute pri víťazstve 6:3 nad Utahom, keď sa presadil v presilovke. Gól dal aj o dva dni neskôr, keď opäť v početnej výhode skorigoval prehru San Jose s Washingtonom 1:7.
Slovenský reprezentant však väčšinu sezóny nastupoval na farme v AHL. V tíme San Jose Barracuda odohral 28 stretnutí, v ktorých nazbieral štyri góly a osem asistencií.
V organizácii Sharks pôsobí od januára 2025, keď ho klub získal od kalifornského konkurenta z Anaheimu.
Informovalo o tom na sociálnej sieti X PR oddelenie San Jose Sharks.
