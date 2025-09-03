Sieň slávy amerického hokeja sa rozrastie o troch velikánov

Joe Pavelski. (Autor: X/Dallas Stars)
3. sep 2025 o 20:40
V skupine laureátov ich doplní zlatá medailistka Tara Mounsneyová.

NEW YORK. Bývalí útočníci Joe Pavelski, Zach Parise a Scott Gomez sa stanú novými členmi Siene slávy amerického hokeja.

V skupine laureátov, ktorí vstúpia do prestížnej spoločnosti v roku 2025 ich doplní zlatá medailistka Tara Mounsneyová a fotograf Bruce Bennett. Ceremoniál sa uskutoční v meste St. Paul v štáte Minnesota.

„Zoznam talentovaných ľudí, ktorí sú súčasť Siene slávy amerického hokeja v roku 2025, je skutočne pozoruhodný. Ich mimoriadny prínos pozitívne ovplyvnil náš šport,“ povedal prezident USA Hockey Mike Trimboli.

Gomez bol jeden z prvých latinskoamerických hráčov, ktorí sa dostali do NHL a je úplne prvý, ktorý pochádzal zo štátu Aljaška.

Dvakrát získal Stanleyho pohár s tímom New Jersey Devils. Pavelski odohral v NHL 18 sezón, počas ktorých nazbieral vyše tisíc kanadských bodov.

Patrí k najproduktívnejším Američanom v histórii NHL. Dvakrát bol vo finále NHL, no Stanleyho pohár nezískal. Parise nastúpil do 19 sezón v profilige, v základnej časti nazbieral 889 bodov.

Mounseyová pomohla USA získať zlatú medailu na ZOH 1998 a bola súčasť tímu, ktorý sa v roku 2002 dostal do finále.

Bennett počas svojich 50 rokov v tomto odvetví odfotil takmer šesťtisíc zápasov v NHL a na medzinárodnej úrovni.

